Benfica inicia defesa do título feminino de futebol com Racing Power

(Com Lusa)

A formação ‘encarnada’, que ocupa o terceiro lugar no ranking de campeões, seguindo ainda longe dos dois primeiros, o 1.º de Dezembro, que soma 12, e o Boavista, com 11, vai receber o conjunto de Setúbal, quarto posicionado da última edição da prova.Já o Sporting, campeão em 2016/17 e 2017/18 e segundo classificado em 2025/26, irá estrear-se igualmente na condição de anfitrião, contra as vimaranenses, e o FC Porto, com duas subidas consecutivas nos dois primeiros anos do projeto, irá deslocar-se ao reduto do Valadares Gaia.Torrense-Rio Ave e Sporting de Braga-Marítimo são os dois outros desafios da primeira ronda da edição 2026/27 do campeonato feminino, que arranca em 12 de setembro.