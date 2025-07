Benfica inicia época 2025/26 com apenas um reforço

Dúvida Florentino



Apesar de ser, alegadamente, pretendido por outros clubes, o médio Florentino continua a integrar o plantel do Benfica, que deverá ter de emprestar alguns jogadores, com destaque para Tengstedt, que já em 2024/25 esteve cedido ao Verona, e Henrique Araújo, que jogou pelo Arouca.



Em ano de eleições, marcadas para 25 de outubro, os encarnados disputam o primeiro jogo oficial de 2025/26 em 31 de julho, a Supertaça portuguesa, frente ao Sporting, um mês após a eliminação nos oitavos de final do Mundial, perante o Chelsea (4-1, após prolongamento).



A estreia na I Liga, na qual o Benfica é recordista de títulos, com 38, mas deixou escapar os dois últimos para o Sporting, está marcada para o fim de semana de 09 e 10 de agosto, frente ao Rio Ave, no Estádio da Luz.



Nessa fase, as "águias" terão também os dois jogos da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, ainda com adversário por definir, sendo que, caso sigam em frente, disputarão o play-off. Ou seja, no espaço de um mês, os encarnados poderão realizar nove jogos oficiais, entre Supertaça, campeonato e rondas preliminares da "Champions".



Plantel provisório do Benfica para 2025/26:



- Guarda-redes: Anatoliy Trubin e Samuel Soares.



- Defesas: Otamendi, António Silva, Carreras, Tomás Araújo, Bah, Bajrami, Dahl (ex-Roma) e Leandro Santos.



- Médios: Florentino, Manu Silva, Aursnes, Leandro Barreiro, Nuno Félix, João Veloso e João Rego.



- Avançados: Pavlidis, Schjelderup, Aktürkoğlu, Bruma, Prestianni, Tiago Gouveia, Tengstedt e Henrique Araújo.



Saíram: Di María (fim de contrato), Arthur Cabral (Botafogo, Bra), Renato Sanches (Paris Saint-Germain, Fra), Belotti (Como, Ita), Amdouni (Burnley, Ing) e Kökçü (Besiktas, Tur).





Sob a liderança do treinador Bruno Lage, que resistiu à contestação dos adeptos depois de ter perdido a I Liga e a Taça de Portugal para o rival Sporting, o Benfica regressa ao trabalho, apenas duas semanas após ter sido eliminado no Mundial de clubes.Os 22 jogos disputados pelo lateral na época passada, durante o período em que esteve emprestado pela Roma, convenceram os responsáveis do Benfica, que exerceram a opção de compra prevista no acordo com o clube italiano, no valor de nove milhões de euros.Se as "águias" têm muito pouco para exibir em matéria de reforços, conservam ainda a maioria dos "pesos pesados", entre os quais o capitão, o veterano defesa argentino Otamendi, de 37 anos, que prolongou o contrato por um ano, até junho de 2026.O compatriota, que apresenta a mesma idade respeitável, optou por um caminho diferente: regressou a casa, ao Rosario Central, onde efetuou a formação e iniciou a carreira profissional, na qual ergueu os troféus mais importantes, com destaque para o Mundial de 2022, ao lado de Otamendi.Com quatro golos marcados no Mundial de clubes (todos de grande penalidade), o avançado foi um dos melhores marcadores da prova e protagonizou uma segunda despedida de Lisboa à altura do palmarés, em contraste com a saída discreta do brasileiropara o Botafogo.Na véspera do regresso ao trabalho no Benfica Campus, os encarnados viram partir o médio internacional turco Orkun Kökçü, o reforço mais caro da história do clube, que, ao fim de 98 jogos e de um desentendimento com Bruno Lage em pleno Mundial de clubes, rumou ao Besiktas.O médio, que esteve emprestado pelo Paris Saint-Germain, campeão europeu e mundial, e os avançados(Como) e(Burnley), em idêntica situação, não parecem ter feito o suficiente para se manterem na Luz e foram devolvidos aos respetivos clubes.