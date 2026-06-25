Benfica inicia preparação com novo treinador, sem reforços e algumas ausências

A conquista da Supertaça em 2025/26 não foi suficiente para apagar uma temporada de insucesso, na qual teve dois treinadores, Bruno Lage e José Mourinho, e que culminou com um ‘insuficiente’ terceiro lugar.



Um cenário que influenciou desde logo a época que agora arranca, com o Benfica obrigado a apresentar-se ao trabalho mais cedo, face às três eliminatórias que terá de disputar para entrar na fase de liga da Liga Europa.



Além do terceiro lugar, a conquista da Taça de Portugal pelo Torreense teve efeitos adversos para as 'águias', já que a equipa de Torres Vedras garantiu acesso direto à fase de liga da segunda competição da UEFA, obrigando o Benfica a ter de disputar, no limite, seis jogos para atingir a mesma fase.



O arranque dos trabalhos será dedicado, como habitualmente, aos exames médicos e testes físicos de pré-temporada, entre o centro de estágios do Seixal e uma unidade hospitalar, com um grupo ainda com algumas incertezas, sem reforços e sem os internacionais que se encontram a disputar o Mundial2026 de futebol.



Tomás Araújo (Portugal), Dedic (Bósnia), Richard Ríos (Colômbia), Aursnes e Schjelderup (Noruega) e Lukebakio (Bélgica) falham o arranque hoje, numa lista que também não terá Otamendi, que terminou contrato e rumou ao River Plate, e Sidny Lopes Cabral, já transferido para o Trabzonspor.



Com um plantel a meio gás, o novo treinador, Marco Silva, que regressa a Portugal depois de nove épocas em Inglaterra, com as cinco últimas no Fulham, deverá contar neste início com vários jogadores provenientes da formação ‘encarnada’.



O treinador, que em Portugal treinou Estoril Praia e Sporting, saindo dos ‘leões’ para o Olympiacos, em 2015/16, terá a oportunidade de avaliar esses jogadores, mas também alguns dos nomes que integraram o plantel na última época.



De regresso à Luz deverá estar o extremo Tiago Gouveia, que esteve emprestado aos franceses do Nice.



Na preparação de pré-época, o 'novo' Benfica tem agendado dois jogos particulares, em 11 e 17 de julho, com Flamengo e Villarreal, ambos no Estádio Algarve, e que servem de ensaio à entrada oficial na temporada, em 23 de julho.



Nessa data, as ‘águias’ defrontam fora os vice-campeões suíços do St.Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, uma semana antes de receberem os helvéticos, em 30, no Estádio da Luz.



Para chegar à fase de liga, o clube da Luz vai ter de realizar ainda mais duas rondas, com a terceira pré-eliminatória a jogar-se em 06 e 13 de agosto, enquanto o play-off está marcado para 20 e 27 do mesmo mês.



Plantel provisório do Benfica para 2026/27:



- Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira.



- Defesas: Bah, Banjaqui, António Silva, Tomás Araújo, Dahl, José Neto e Obrador.



- Médios: Barrenechea, Manu Silva, Aursnes, Leandro Barreiro, Richard Ríos, João Veloso, Diogo Prioste, Tiago Freitas, Sudakov e Gonçalo Moreira.



- Avançados: Lukebakio, Prestianni, Rodrigo Rego, João Rego, Rafa Silva, Ivanovic, Pavlidis, Henrique Araújo, Anísio Cabral, Bruma, Tiago Gouveia e Schjelderup.



Saíram: Otamendi (fim de contrato) e Sidny Lopes Cabral (Trabzonspor, Tur).