Benfica inscreve sete reforços e lesionados Bah e Manu Silva na fase de liga

Contratados pelos ‘encarnados’ na janela de transferências de verão, que fechou na segunda-feira na I Liga e nos principais campeonatos europeus, esses reforços constam da lista A de 22 jogadores submetida pelo treinador Bruno Lage, na qual surgem ainda o lateral direito dinamarquês Alexander Bah e o médio defensivo Manu Silva, ambos ausentes dos relvados desde fevereiro, devido a roturas ligamentares do joelho esquerdo.



A lista B, reservada a atletas nascidos de 01 de janeiro de 2004 em diante, contempla o guarda-redes Diogo Ferreira, os defesas Leandro Santos, Gonçalo Oliveira e Joshua Wynder e os centrocampistas Nuno Félix, João Veloso, Diogo Prioste e João Rego.



Depois de ter suplantado os franceses do Nice, na terceira pré-eliminatória, e os turcos do Fenerbahçe, então treinados pelo português José Mourinho, no play-off, o Benfica vai iniciar a 20.ª presença, e quinta seguida, na Liga dos Campeões com a receção aos azeris do Qarabag, em 16 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, na primeira de oito jornadas da fase de liga.



Os ‘encarnados’ defrontarão ainda em casa os alemães do Bayer Leverkusen, em 05 de novembro, e os italianos do Nápoles, em 10 de dezembro, fechando diante dos espanhóis do Real Madrid, recordistas de troféus da prova, com 15 êxitos, em 28 de janeiro de 2026.



Vencedor em 1960/61 e 1961/62, no formato de Taça dos Campeões Europeus, o Benfica jogará fora com os ingleses do Chelsea, campeões do mundo, em 30 de setembro, e do Newcastle, em 21 de outubro, os neerlandeses do Ajax, em 25 de novembro, e os italianos da Juventus, em 21 de janeiro do próximo ano.







Lista de jogadores inscritos pelo Benfica na Liga dos Campeões:



- Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Diogo Ferreira (lista B).



- Defesas: Amar Dedić, Alexander Bah, Leandro Santos (lista B), Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, António Silva, Gonçalo Oliveira (lista B), Joshua Wynder (lista B), Samuel Dahl e Rafael Obrador.



- Médios: Enzo Barrenechea, Manu Silva, Nuno Félix (lista B), Aursnes, Richard Ríos, Leandro Barreiro, João Veloso (lista B), Diogo Prioste (lista B), Sudakov e João Rego (lista B).



- Avançados: Dodi Lukebakio, Prestianni, Schjelderup, Bruma, Pavlidis, Ivanović e Henrique Araújo.