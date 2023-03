Benfica-Inter nos "quartos" da Liga dos Campeões

O Benfica ficou conhece o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num sorteio, sem restrições, em que lhe coube em sorte defrontar o Inter.





Patrick Kluivert, ex-jogador holandês, participou na cerimónia. Foi o jogador mais jovem de sempre a marcar numa final da "Champions" (pelo Ajax), com 18 anos, 10 meses e 23 dias. Foi em 1995, contra o Milan, em Viena. "O Nápoles está a ser uma surpresa", considerou Kluivert sobre a edição deste ano.



Hamit Altintop, ex-futebolista turco, foi o outro convidado a participar no sorteio. O antigo médio lembrou o sismo que recentemente abalou o seu país: "Agradeço o apoio da comunidade europeia à Tuquia, depois do que passámos. Continuem com o vosso apoio, por favor."





A representar o Benfica em Nyon, na Suíça, esteve Simão Sabrosa, ex-jogador dos encarnados e atual diretor de relações internacionais.







Eis o resultado do sorteio:





Real Madrid-Chelsea





Inter-Benfica*





Manchester City-Bayer Munique





Milan-Nápoles





* O Benfica vai jogar primeiro em casa porque o Inter partilha o estádio com o Milan e os "rossoneri" - que também começam na condição de visitados têm prioridade, por serem campeões italianos.



Resultado do sorteio das meias-finais:



- Vencedor do Milan-Nápoles-vencedor do Inter-Benfica*





- Vencedor do Real Madrid-Chelsea-vencedor do Manchester City-Bayern Munique



A formação comandada pelo alemão Roger Schmidt joga o primeiro jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 ou 12 de abril, e o segundo em San Siro, em 18 ou 19 do mesmo mês.



Os encarnados, bicampeões europeus em 1960/61 e 1961/62, nunca ultrapassaram os quartos de final na "era Champions" (desde 1992/93), fase em que "tombaram" por cinco vezes, em 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (FC Barcelona), 2011/12 (Chelsea), 2015/16 (Bayern Munique) e 2021/22 (Liverpool).







A final joga-se em Istambul, a disputar a 10 de junho no Olímpico Atatürk.





Simão Sabrosa cauteloso





Simão Sabrosa, em declarações á BTV, mostrou-se cauteloso no comentário ao resultado da sorteio da Liga dos Campeões, que ditou o Inter como adversário do Benfica nos quartos de final. O ex-jogador, atual diretor de relações internacionais dos encarnados, frisou que nesta fase não há favoritos.



"É um clube com grande tradição na Europa, atual segundo classificado no campeonato italiano e merece todo o nosso respeito", começou por dizer Simão, em declarações à BTV. "Não há favoritos nesta fase. Jogar em casa na primeira mão não nos dá vantagem, mas vamos com certeza ter um grande ambiente no nosso estádio".