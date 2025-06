Benfica já encaixou 97 milhões esta época

Contas feitas, entre "Champions" e Mundial de Clubes o Benfica já garantiu 97,566 milhões de euros, podendo este "bolo" ultrapassar a fasquia dos 100 milhões de euros com a passagem aos quartos de final, que vale um prémio de 12,150 milhões de euros. Para isso será necessário eliminar, no sábado, Chelsea.



A partir daí será, naturalmente, sempre a somar: passar às meias-finais vale 19,4 milhões, ser finalista garante 27,7 milhões e o vencedor leva para casa 37 milhões de euros.

Depois dos 71,4 milhões de euros recebidos pela participação na UEFA Champions League, onde as "águias" foram eliminadas pelo Barcelona nos oitavos de final, a SAD encarnada já garantiu €14,6 milhões pela participação no Mundial de Clubes, valor a que acresceram 1,85 milhões pelo triunfo sobre o Auckland City, outros €1,85 milhões pelo triunfo diante dos alemães e ainda 926 mil euros pelo empate com o Boca Juniors a abrir a fase de grupos.Já o apuramento para os oitavos de final vale mais um agradável encaixe de 6,9 milhões de euros.