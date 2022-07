Benfica já tem adversário, Midtjylland afasta AEK Larnaca

A primeira mão da próxima fase entre dinamarqueses e portugueses disputa-se em 02 de agosto, uma terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Depois de terem empatado 1-1 no primeiro jogo da segunda pré-eliminatória, na Dinamarca, o mesmo desfecho voltou a verificar-se hoje no final do tempo regulamentar, face aos golos madrugadores de Victor Olantunji (nove minutos), para os locais, e Henrik Dalsgaard (12), para os nórdicos.

No prolongamento, o empate a um golo persistiu e foi da marca dos `onze metros` que a eliminatória foi decidida, com os nórdicos a apresentarem-se mais competentes.

No conjunto de Larnaca, o português Gustavo Ledes constou entre os titulares, enquanto os compatriotas Bruno Gama e Rafa Lopes foram suplentes utilizados.

O Benfica, que foi terceiro classificado na I Liga de 2021/22, precisa de passar a terceira pré-eliminatória e depois o `play-off` para se juntar na fase de grupos da `Champions` ao campeão nacional FC Porto e ao Sporting, com entradas diretas.

O jogo de 02 de agosto no Estádio da Luz, pela 20:00, antecede também a entrada do Benfica no campeonato, com as `águias` a receberem em 05 de agosto, uma sexta-feira, o Arouca, quatro dias antes de voltarem a jogar na Liga dos Campeões, na segunda mão.