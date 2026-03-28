Benfica lamenta incidente racista que visou jogador de voleibol Lucas França

"O clube manifesta a sua total solidariedade com o jogador, bem como com todos os restantes elementos da equipa de voleibol, reiterando o seu compromisso firme na promoção do respeito, da dignidade e dos valores fundamentais do desporto", pode ler-se na nota.

O Benfica enalteceu ainda "a postura dos dirigentes do Sporting Clube de Espinho, que, prontamente, procuraram intervir e contribuir para a resolução da situação, num espírito de responsabilidade e defesa dos valores que devem nortear as competições desportivas".

Os `encarnados` venceram hoje o Sporting de Espinho por 3-1 (21-25, 25-15, 30-28 e 25-16)), vencendo a série por 2-0 e apurando-se assim para as meias-finais do campeonato, nas quais vão defrontar o Leixões.