Benfica. Lesão leva Amar Dedic a paragem de duas semanas

O jogador saiu lesionado da partida entre a Bósnia Herzegovina e a Áustria. Esta quarta-feira acabou por ser confirmada a lesão de Dedic: uma entorse traumática no joelho com estiramento capsular, uma lesão que deverá retirar o atleta dos relvados durante 15 dias.





Dedic vai assim falhar as partidas para a Liga Portuguesa frente ao Santa Clara, Rio Ave e AFS, tal como a primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, frente ao Qarabag.





O bósnio de 23 anos, contratado ao Salzburgo, tornou-se numa das principais figuras da temporada do Benfica ao dar novo dinamismo ao lado direito da defesa da equipa de Bruno Lage. Leva um golo (frente ao Alverca) e uma assistência (frente ao Tondela).