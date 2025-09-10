Benfica. Lesão leva Amar Dedic a paragem de duas semanas
O internacional bósnio que reforçou esta temporada o Benfica, confirmou aos jornalistas, na chegada a Lisboa, que sente desconforto no joelho. Dedic tem uma entorse traumática no joelho direito e deverá parar durante 15 dias.
O jogador saiu lesionado da partida entre a Bósnia Herzegovina e a Áustria. Esta quarta-feira acabou por ser confirmada a lesão de Dedic: uma entorse traumática no joelho com estiramento capsular, uma lesão que deverá retirar o atleta dos relvados durante 15 dias.
Dedic vai assim falhar as partidas para a Liga Portuguesa frente ao Santa Clara, Rio Ave e AFS, tal como a primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, frente ao Qarabag.
O bósnio de 23 anos, contratado ao Salzburgo, tornou-se numa das principais figuras da temporada do Benfica ao dar novo dinamismo ao lado direito da defesa da equipa de Bruno Lage. Leva um golo (frente ao Alverca) e uma assistência (frente ao Tondela).
