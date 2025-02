Benfica leva 19 jogos sem perder com franceses na Luz

O também turco Kerem Aktürkoglu, aos 22 minutos, e o grego Vangelis Pavlidis, aos 76, de grande penalidade, apontaram os outros tentos do conjunto comandado por Bruno Lage, que se qualificou graças ao 1-0 conseguido no Mónaco.Pelos monegascos, que continuam sem conseguir bater os ‘encarnados’ nas provas europeias, faturaram o japonês Takumi Minamino, aos 32 minutos, o marroquino Ben Seghir, aos 51, e o suplente George Ilenikhena, aos 81.





Rafa, agora no Besiktas, e o argentino Di María, hoje ausente por lesão, marcaram então pelo Benfica, que ganhou por 2-1, mas acabaria por ser eliminado na segunda mão, ao perder por 1-0, após prolongamento, para, depois, cair nos penáltis (2-4).



O Marselha foi, aliás, o protagonista da mais célebre receção do Benfica a um conjunto francês, quando, em 1989/90, saiu derrotado por 1-0 da antiga Luz, culpa de um célebre golo de Vata, com o braço, aos 83 minutos, que valeu um lugar na final da Taça dos Campeões. As ‘águias’ tinham perdido fora por 2-1.



Em 2009/10, o Marselha voltou e pontuou pela única vez na Luz, ao empatar 1-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa – o Benfica venceria em França por 2-1.



Empates e derrotas...



Além do Marselha, as outras equipas francesas que lograram não perder nas deslocações ao reduto das "águias" foram Nantes (0-0, em 1978/79), Bordéus (1-1, em 1987/88), Bastia (0-0, em 1997/98), Paris Saint-Germain (1-1, em 2022/23) e, agora, o Mónaco.



Nos últimos 15 anos, só os parisienses tinham pontuado na Luz, num jogo em que o argentino Lionel Messi, que nunca tinha marcado ao Benfica, inaugurou o marcador, com um golaço, aos 22 minutos, e Danilo selou o 1-1 final, aos 41, na própria baliza.



A lista das equipas que perderam é bem mais extensa, incluindo, além do Marselha (1989/90 e 2023/24), Saint-Étienne (1967/68), Montpellier (1988/89), Lille (2005/06), PSG (2006/07, 2010/11 e 2013/14), Lyon (2010/11 e 2019/20), Bordéus (2012/13), Mónaco (2014/15) e Toulouse (2023/24).