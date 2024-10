Benfica líder mundial na formação de futebolistas de alto nível, relatório CIES

Os ‘encarnados’ formaram 94 atletas referenciados nas principais 49 ligas internacionais (103.7 pontos em índice de formação), à frente dos argentinos com Boca Juniores (102.2 e 93 futebolistas) e dos espanhóis do FC Barcelona (98.6/81).



A elaboração do ranking é feita tendo em conta o número de jogadores formados a jogar nas principiais 49 ligas a nível mundial. Os clubes de formação são as primeiras equipas em que os jogadores de futebol atuaram durante pelo menos três anos entre as épocas dos seus 15 e 21 anos.



Já o índice desportivo dos jogadores é calculado considerando todos os minutos oficiais de jogos disputados a nível sénior durante o último ano, ponderados pelo coeficiente desportivo dos jogos.



Na análise à capacidade das academias de futebol de todo o mundo para formar desportistas de alto nível, o Sporting surge em nono com 73 atletas (índice de 82) e o FC Porto em 45.º, com 46 jogadores e registo de 50.7.



Os argentinos do River Plate e os neerlandeses do Ajax completam o top 5 internacional, seguidos dos uruguaios do Defensor, dos sérvios do Estrela Vermelha, dos croatas do Dínamo Zagreb e dos ucranianos do Dínamo Kiev, em 10.º, logo a seguir aos ‘leões’.