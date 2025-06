Benfica. Morreu o histórico e antigo campeão europeu Artur Santos

Numa nota de pesar, o Benfica endereçou "os seus mais profundos sentimentos à família de Artur Santos, uma figura icónica da história do futebol e do Benfica".





Artur Santos jogou em 380 ocasiões pelo Benfica. Para além de ter sido campeão europeu em 1961, Artur Santos conquistou cinco campeonatos e quatro Taças de Portugal em 12 épocas. Representou a Seleção Nacional por duas vezes.





"Trata-se de uma perda que toda a família benfiquista lamenta, porque Artur Santos era uma memória viva da grandeza e da vocação conquistadora do Clube. Sócio n.° 718, filiado no Clube desde outubro de 1949, é, também, sócio de mérito do Benfica e mantinha-se como presidente do Sport Lisboa e Saudade", conclui a nota do Benfica.