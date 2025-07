Benfica mostra-se aos adeptos com vitória sobre o Fenerbahçe

Com mais de 55 mil adeptos presentes nas bancadas, o Benfica dominou a primeira parte do jogo e chegou à vantagem por Akturkoglu (37).



O 2-0 surgiu num autogolo de Archie Brown (42) e, ainda no primeiro tempo, Irfan Kavheci (45) reduziu para 2-1.



No segundo tempo, o Fenerbahçe chegou ao empate por Youssef En-Nesyri, ‘carrasco’ de Portugal nos quartos de final do Mundial2022, aos 60, mas, aos 81, Henrique Araújo, tal como em 2022/23, apareceu no jogo para dar o troféu do ‘Rei Eusébio’ às ‘águias’, em véspera da disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para quinta-feira, diante do Sporting, em Faro.



O Benfica arrancou melhor no encontro, com Ríos claramente em destaque no controlo dos ritmos da formação orientada por Bruno Lage.



Com mais ritmo do que os colegas, em virtude de ter estado a competir no Brasileirão, ao serviço do Palmeiras, o colombiano envolveu-se em quase todos os lances de ataque das ‘águias’ e os adeptos já o elegeram como o preferido nesta versão do Benfica para a época 2025/26.



Depois de uma fase mais monótona do encontro, com Pavlidis por um par de vezes a rematar desenquadrado, o Benfica chegou mesmo à vantagem, com o grego na assistência: num lance em que com uma rotação tirou dois adversários do caminho, o avançado isolou Aktürkoglu, que, no cara a cara, com o guarda-redes atirou a contar, aos 37 minutos.



O golo materializava a superioridade ‘vermelha e branca’, que pouco depois aumentou, num autogolo de Archie Brown, mas que teve muita influência de Pavlidis e Ríos na primeira fase do lance.



O final da primeira parte na Luz foi animado e não foi preciso esperar muito por novo golo, desta vez para o Fenerbahçe. António Silva, traído por um passe curto de Barrenechea, perdeu a bola em fase de construção, Irfan Kavheci agradeceu e, com um remate rasteiro junto ao poste, bateu Trubin para reduzir para 2-1.



O Benfica abriu a segunda parte com mais um lance de entendimento entre Aktürkoglu e Pavlidis, mas o Fenerbahçe foi bem mais perigoso, com Jhon Durán a estoirar fora da área e a fazer a bola embater com estrondo no poste da baliza já à guarda de Samuel Soares.



Foi o primeiro aviso para o que viria a suceder ao minuto 60: Youssef En-Nesyri enganou António Silva, ganhou a profundidade nas costas do central português e disparou em direção à baliza. Só com Samuel Soares pela frente colocou a bola por baixo das pernas do guarda-redes e selou o 2-2.



Com a avalanche de substituições de parte a parte, o jogo foi perdendo intensidade e jogou-se o pior futebol da noite na Luz. Apareceu então no jogo Henrique Araújo, a desfazer o empate aos 81 minutos.



Na cobrança de um livre, Schjelderup colocou a bola no segundo poste, o capitão do Benfica, Otamendi, cabeceou para o interior da área e, oportuno, Araújo foi mais rápido entre os centrais turcos e desviou para a baliza. Estava feito o 3-2 final, com o Benfica a conquistar a 13.ª edição da Eusébio Cup.



Já na edição de 2022/23 Henrique Araújo tinha marcado o golo decisivo do triunfo dos ‘encarnados’ no troféu que homenageia a antiga glória ‘encarnada’ Eusébio da Silva Ferreira, por 3-2, frente aos ingleses do Newcastle, aos 89, então sob o comando de Roger Schmidt.



Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Fenerbahçe, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Aktürkoglu, 37 minutos.



2-0, Archie Brown, 42 (na própria baliza).



2-1, Kahveci, 45.



2-2, En-Nesyri, 60.



3-2, Henrique Araújo, 81.



Equipas:



- Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, João Veloso, Aktürkoglu e Pavlidis. Jogaram ainda: Samuel Soares, Leandro Barreiro, Bruma, Leandro Santos, Rafael Obrador, Schjelderup, Henrique Araújo, Prestianni, Diogo Prioste, Tiago Gouveia, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder, Rafael Luís e João Rego.



(Suplentes: Samuel Soares, Rafael Obrador, Leandro Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Bruma, Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder, Leandro Santos, Rafael Luís, João Rego e Diogo Prioste).



Treinador: Bruno Lage.



- Fenerbahçe: Livakovic, Müldür, Söyüncü, Oosterwolde, Archie Brown, Amrabat, Kahveci, Fred, Szymanski, Aydin e En-Nesyri. Jogaram ainda: Egribayat, Jhon Durán, Akçiçek, Elmaz, Djiku, Mercan, Mimovic e Cenk Tosun.



(Suplentes: Egribayat, Çetin, Mimovic, Djiku, Diego Carlos, Akçiçek, Demir, Mercan, Elmaz, Ünder, Cenk Tosun e Jhon Durán).



Treinador: José Mourinho.



Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Amrabat (45+1).



Assistência: 55.443 espetadores.