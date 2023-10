Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol

Após um ‘nulo’ ao intervalo, Letícia Almeida (56 minutos) ‘desatou’ o encontro da segunda ronda de acesso às ‘poules’ da ‘Champions’ e Kika Nazareth (65), Marie Alidou (71) e Chrity Ucheibe (78) consumaram mais uma goleada sobre as cipriotas.



Com a eliminatória resolvida na primeira mão (7-0), as visitantes organizaram-se para evitar novo desaire dilatado e só no período de descontos da primeira parte o Benfica conseguiu descobrir espaços na linha defensiva de cinco jogadoras adversárias.



Mas Kika Nazareth (45+1) acertou no poste, instantes depois obrigou a guarda-redes a defesa apertada e Marta Cintra (45+1), na recarga, não conseguiu emendar, ainda antes de novamente Kika (45+2) rematar com perigo.



Na segunda parte, Letícia Almeida (56) teve tranquilidade suficiente para dominar uma bola em esforço, 'dobrar' uma adversária e marcar com um remate à entrada da área, fazendo desmoronar a ‘parede azul’ que se erguia em frente à baliza cipriota.



Lúcia Alves foi derrubada na grande área por Sydny Nasello, mas Marie Alidou (64), na grande penalidade, permitiu a defesa de Abbie Faingfold, apesar do remate colocado, e no seguimento do pontapé de canto que resultou desse lance, Kika Nazareth (65) ampliou mesmo o marcador com um ‘passe’ para a baliza junto à marca dos 11 metros.



Marie Alidou (71) ‘redimiu-se’ da grande penalidade desperdiçada ao finalizar com sucesso uma boa triangulação com Nycole Raysla e Jéssica Silva, antes de Christy Ucheibe (78), num canto, saltar sem oposição na pequena área para fazer o 4-0 final.



O resultado qualifica o Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, pela terceira época consecutiva.



As ‘encarnadas’ vão ficar a conhecer as adversárias na sexta-feira, após o sorteio que se realiza a partir das 12:00 (hora de Lisboa), em Nyon, na Suíça.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica – Apollon, 4-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadoras:



1-0, Letícia Almeida, 56 minutos.



2-0, Kika Nazareth, 65.



3-0, Marie ALidou, 71.



4-0, Christy Ucheibe, 78.







Equipas:



- Benfica: Lena Pauels, Laís Araújo, Ana Seiça (Silva Rebelo, 70), Catarina Amado, Anna Gasper (Christy Ucheibe, 70), Lúcia Alves, Letícia Almeida, Andreia Faria (Marie Aleidou, 59), Marta Cintra (Jéssica Silva, 59), Nicole Raysla e Kika Nazareth (Beatriz Nogueira, 70).



(Suplentes: Carolina Vilão, Rute Costa, Marie Alidou, Sílvia Rebelo, Paige Almendariz, Jéssica Silva, Christy Ucheibe, Lara Martins, Daniela Santos, Matilde Silva, Marta Salvador e Beatriz Nogueira).



Treinadora: Filipa Patão.



- Apollon Limassol: Abbie Faingold, Elizabeth Oppong, Carolina Beckert (Savannah Taylor, 41), Filippa Savva, Steffi Hardy, Manisha Kalyan, Courtney Sebazco (Trinity Watson, 79), Eleni Giannou (Olivia Anokye, 46), Joana Dantas (Elshaddai Acheampong, 79), Maria Panagiotou (Krystyna Freda, 82) e Sydny Nasello.



(Suplentes: Maria Matthaiou, Antriana MIla, Trinity Watson, Elshaddai Acheampong, Savannah Taylor, Krystyna Freda e Olivia Anokye).



Treinador: Laurent Fassotte.







Árbitra: Ivana Martincic (Croácia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ana Seiça (12).



Assistência: cerca de 500 espectadores.