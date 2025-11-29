Benfica
Futebol Nacional
Benfica na Madeira
À 12.ª jornada, o Benfica tenta retomar o caminho das vitórias na I Liga, na visita ao Nacional, e igualar provisoriamente o Sporting no segundo lugar, antes do 'dérbi eterno' da próxima ronda.
Com o empate caseiro cedido na jornada anterior, com o Casa Pia, os ‘encarnados’ ficaram a três pontos do rival lisboeta, que ocupa a vice-liderança e apenas joga no domingo, em casa, diante do Estrela da Amadora.
A uma semana do ‘dérbi eterno’, no Estádio da Luz, a formação liderada por José Mourinho desloca-se à Madeira (18:00) para defrontar um conjunto insular que vem de três partidas sem triunfos no campeonato, em que ocupa o 10.º lugar, com 12 pontos.
De resto, logo de seguida, às 20:30, o Gil Vicente, quarto colocado, tentará aproveitar qualquer deslize do Benfica para igualar ou até ultrapassar as ‘águias’, na receção ao ‘aflito’ Tondela, em zona de despromoção.
Separados por apenas um ponto, Moreirense e Famalicão, sexto e quinto, respetivamente, protagonizam um duelo minhoto em Moreira de Cónegos, à mesma hora a que Casa Pia (15.º) e Alverca (14.º) jogam em Rio Maior.
O líder FC Porto, com três pontos de vantagem sobre o Sporting, entrará em campo no domingo, para ser anfitrião do Estoril Praia.
Programa da 12.ª jornada
Sexta-feira
Vitória de Guimarães – AVS, 20:15.
Sábado
Casa Pia - Alverca, 15:30.
Moreirense - Famalicão, 15:30.
Nacional - Benfica, 18:00.
Gil Vicente - Tondela, 20:30.
Domingo
Rio Ave - Santa Clara, 15:30.
Sporting - Estrela da Amadora, 18:00.
FC Porto - Estoril Praia, 20:30.
Segunda-feira
Arouca - Sporting de Braga, 20:15.
(Com Lusa)