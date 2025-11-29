Benfica na Madeira

Programa da 12.ª jornada





(Com Lusa)

Com o empate caseiro cedido na jornada anterior, com o Casa Pia, os ‘encarnados’ ficaram a três pontos do rival lisboeta, que ocupa a vice-liderança e apenas joga no domingo, em casa, diante do Estrela da Amadora.A uma semana do ‘dérbi eterno’, no Estádio da Luz, a formação liderada por José Mourinho desloca-se à Madeira (18:00) para defrontar um conjunto insular que vem de três partidas sem triunfos no campeonato, em que ocupa o 10.º lugar, com 12 pontos.De resto, logo de seguida, às 20:30, o Gil Vicente, quarto colocado, tentará aproveitar qualquer deslize do Benfica para igualar ou até ultrapassar as ‘águias’, na receção ao ‘aflito’ Tondela, em zona de despromoção.Separados por apenas um ponto, Moreirense e Famalicão, sexto e quinto, respetivamente, protagonizam um duelo minhoto em Moreira de Cónegos, à mesma hora a que Casa Pia (15.º) e Alverca (14.º) jogam em Rio Maior.O líder FC Porto, com três pontos de vantagem sobre o Sporting, entrará em campo no domingo, para ser anfitrião do Estoril Praia.Vitória de Guimarães – AVS, 20:15.Casa Pia - Alverca, 15:30.Moreirense - Famalicão, 15:30.Nacional - Benfica, 18:00.Gil Vicente - Tondela, 20:30.Rio Ave - Santa Clara, 15:30.Sporting - Estrela da Amadora, 18:00.FC Porto - Estoril Praia, 20:30.Arouca - Sporting de Braga, 20:15.