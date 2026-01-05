Benfica negocia com Nápoles e quer Lorenzo Lucca para reforçar ataque

Segundo o Corriere dello Sport, os contatos entre os dois clubes evoluíram nas últimas horas, depois de o jogador ter sido oferecido ao Benfica pelo Nápoles.





Rui Costa procura incluir uma opção de compra no acordo, enquanto os napolitanos preferem uma venda definitiva por cerca de 30 milhões de euros, valor que lhes permitirá cumprir a obrigação de adquirir o passe à Udinese por 26 milhões.





Caso não seja possível fechar a transferência em definitivo, o Nápoles admite a cedência temporária, mas exige uma taxa pelo empréstimo.





Lorenzo Lucca é visto como peça-chave para reforçar o ataque encarnado neste mercado de inverno.