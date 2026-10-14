Benfica no top 5 dos clubes que mais valorizam contratações no mercado mundial

O clube da Luz, com um saldo positivo de 488 milhões de euros (ME), surge entre os primeiros classificados de um ranking liderado pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha, com uma valorização de 527 ME, e que é seguido de perto pelo Real Madrid, de Espanha, com 526 ME.



Os franceses do Paris Saint-Germain (490 ME) e os ingleses Manchester City (447 ME) completam, juntamente com o Benfica, o grupo dos cinco clubes com melhores resultados nesta análise.



O FC Porto surge no 12.º posto com 338 ME, o Sporting no 25.º com 236 ME, o Sporting de Braga em 37.º com 179 ME, o Famalicão em 60.º com 133 ME, e o Vitória de Guimarães em 123.º com 68 ME.



O estudo avalia o saldo entre os valores pagos pela contratação de jogadores e as receitas obtidas com a sua transferência, no caso dos atletas entretanto vendidos, bem como a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado atual dos jogadores que permanecem nos plantéis.



Mas exclui os jogadores que são oriundos da formação, um 'campo fértil' para os clubes portugueses.



Segundo o CIES, a metodologia permite medir não só as mais-valias já concretizadas com a venda de futebolistas, mas também a valorização potencial dos jogadores ainda sob contrato, evidenciando a importância de identificar talento e potenciar o seu valor desportivo e financeiro.



Em sentido contrário, os clubes sauditas destacam-se entre aqueles cujas contratações mais perderam valor desde 2022.



O Al-Hilal apresenta o pior saldo global, com uma desvalorização de 502 milhões de euros, enquanto o Manchester United regista o resultado mais negativo entre os clubes europeus, com menos 405 milhões de euros.



O ranking considera apenas clubes cujo volume acumulado de despesas e receitas com transferências desde 2022 ultrapassa os 50 milhões de euros, incluindo cláusulas adicionais e receitas provenientes de percentagens sobre futuras vendas.



