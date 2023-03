Benfica nunca perdeu na Luz com equipas belgas

Depois da vitória por 2-0 em Brugges, selada com golos de João Mário (penálti) e David Neres, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, as "águias" nem precisam de se manter invictas na receção a belgas.Um desaire por um golo de diferença é suficiente para o "onze" do alemão Roger Schmidt seguir para os quartos de final, sendo que, a acontecer, seria a primeira vez que uma formação da Bélgica venceria no Estádio da Luz, em Lisboa.Até agora, o pior que o Benfica registou na receção a formações belgas foram dois empates, sendo que ambos tiveram claro sabor a derrota, pois um custou a perda da Taça UEFA, em 1982/83, e outro a queda na segunda ronda da mesma prova, seis épocas depois.Em 1982/83, a formação comandada pelo sueco Sven-Goran Eriksson recebeu o Anderlecht depois de uma derrota por 1-0 em Bruxelas e com o sonho de - 21 anos depois do "bis" na Taça dos Campeões Europeus - conquistar novo troféu continental.Seis temporadas depois, em 1988/89, os encarnados partiram como claros favoritos para o duelo da segunda ronda da Taça UEFA com o FC Liège, algo que não mudou substancialmente com o desaire por 2-1 na Bélgica, onde Fernando Chalana marcou de penálti.Na Luz, os comandos de Toni sofreram um golo logo aos 18 minutos, apontado por Malbasa, que já marcara na Bélgica, e, até final, e apesar de "massacrarem" em muitos momentos, só conseguiram empatar, aos 58, por Lima.Estes dois empates são, ainda assim, exceções à regra, já que, na receção a belgas, o Benfica ostenta 80% de vitórias, a maioria das quais face ao Anderlecht, que, depois do empate de 1982/83, caiu na Luz em 1987/88, 1994/95, 2004/05 e 2013/14.A 11.ª receção do Benfica a um clube belga, neste caso o Club Brugge, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, está marcada para terça-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.