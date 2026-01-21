Benfica obrigado a vencer em Turim

Depois da primeira metade da sétima e penúltima jornada da fase de liga, que incluiu o triunfo caseiro do Sporting face ao campeão europeu Paris Saint-Germain (2-1), a formação ‘encarnada’ caiu, provisoriamente, para o 28.º lugar, com seis pontos.



Os vice-campeões nacionais em título começaram a prova com quatro derrotas, mas ainda estão na corrida ao apuramento face aos triunfos consecutivos no reduto do Ajax (2-0) e na receção ao Nápoles (2-0), na quinta e sexta rondas, respetivamente.



Para acabar no top 24, presentemente a dois pontos de distância, o Benfica precisa de triunfar em Turim, até porque na última ronda recebe o ‘rei da Champions’, o Real Madrid, presentemente em segundo, com 15 pontos.



O conjunto de José Mourinho chega a Itália com várias baixas, entre as quais a do médio colombiano Richard Ríos e do extremo colombiano Lukebakio, há muito lesionado.



A Juventus, que poderá contar no ‘onze’ com o extremo internacional português Francisco Conceição, está no 17.º lugar, com nove pontos.



O encontro entre a Juventus e o Benfica, da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões em futebol, está marcado para quarta-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Turim, com arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

