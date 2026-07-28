Benfica oficializa Gabriel Índio





(Com Lusa)

“Estou muito feliz por fazer parte da história deste clube imenso na Europa e no mundo. Eu e a minha família ficámos muito felizes com a minha vinda para cá e espero contribuir da melhor forma possível”, disse o atleta em declarações à BTV, reproduzidas no site das 'águias'.Gabriel Índio passou pelas camadas jovens de Flamengo e Botafogo antes de chegar ao Serrano, passando posteriormente para o Athletic Club, no qual o treinador português Rui Duarte chamou à equipa principalm e pela qual se estreou em setembro de 2025: em 2026 tinha feito 14 jogos pelo clube.Apresenta-se como um defesa-central “muito rápido, agressivo, forte no jogo aéreo”, além de ter “uma boa saída de bola”, mas assume estar “pronto para ouvir e aprender com os centrais mais experientes” do Benfica, esperando “evoluir o mais rapidamente possível”.“Tinha outras opções, mas quando surgiu o Benfica todas as outras foram rapidamente por água abaixo. Eu e a minha família ficámos muito felizes e eufóricos com isso e rapidamente optámos pela minha vinda para aqui”, acrescentou o atleta, que já evolui no Benfica há pouco mais de um mês.Como meta aponta a conquista de “muitos títulos” e dar “alegria imensa" aos adeptos do Benfica, com o central esquerdino a manifestar ainda o desejo de “causar boa impressão” no clube.Agradeceu a “receção e o carinho” que tem recebido desde que chegou a Portugal, recordando que veio competir para um país diferente e que, por vezes, isso é “um pouco difícil”, tratando-se de “um clube novo”.O atleta, que completou há apenas dois dias os 18 anos, falou ainda de “euforia de jogar num clube tão grande” quanto o Benfica, revelando que isso é “a realização de um sonho”, esperando entrar “o mais rapidamente possível” nos planos do treinador Marco Silva.