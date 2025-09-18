Benfica oficializa negociações com Mourinho
O Benfica oficializou as negociações para a contratação do treinador José Mourinho em comunicado enviado pela SAD ‘encarnada’ à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
"Estão a decorrer negociações para a contratação do treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix, as quais se espera que estejam concluídas em breve", refere o comunicado do clube lisboeta.
O treinador português já tinha confirmado na quarta-feira, na chegada ao aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, ter sido contactado pelo Benfica, horas depois de o clube ter despedido o técnico Bruno Lage.
"Quem é o treinador que diz não ao Benfica? Eu não [digo]", disse Mourinho, no final da conversa com os jornalistas presentes em Tires.
O nome de Mourinho tem sido apontado como o sucessor de Lage, despedido após uma derrota caseira na estreia na Liga dos Campeões, com o modesto Qarabag (3-2) e que levou, já na madrugada de quarta-feira, Rui Costa a anunciar a saída.
Mourinho, de 62 anos, que iniciou funções como treinador principal em 2000/01 no Benfica, pode regressar 25 anos depois ao clube ‘encarnado’, com a imprensa a referir que terá à sua espera um contrato até 2027.
