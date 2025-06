Benfica oficializa saída de Filipa Patão

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Boston Legacy FC para a transferência de Filipa Patão, até agora treinadora principal da equipa feminina de futebol”, indicou o clube lisboeta.



Já o Boston Legacy informa que a treinadora lusa, de 36 anos, começa o trabalho em julho, assim que seja dada autorização do visto.



“Estou muito entusiasmada com a ida para Boston. Ansiosa por conhecer a cidade, as pessoas e começar a trabalhar. A Liga norte-americana é extremamente competitiva e essa é uma das razões pelas quais aceitei este projeto”, referiu Patão, citada pelo clube norte-americano.



No Benfica, clube com o qual ainda tinha contrato até 2027, a treinadora esteve, desde janeiro de 2021, em 190 jogos, e conquistou cinco campeonatos, cinco Taças da Liga, duas Supertaças e uma Taça de Portugal.