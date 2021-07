Benfica oficializa venda de Caio Lucas ao Al Sarjah dos EAU

O futebolista brasileiro Caio Lucas, que atuou na última temporada no Al Sarjah por empréstimo do Benfica, foi transferido a título definitivo para o clube dos Emirados Árabes Unidos (EAU), assinando por três anos, anunciaram hoje as 'águias'.