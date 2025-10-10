Benfica perde com espanholas do Ferrol na estreia da Eurocup de basquetebol

Na primeira parte, o Benfica esteve sempre atrás das galegas, numa partida muito equilibrada depois da desvantagem de seis pontos até aos 5-11, que, no fim do primeiro período, se cifrava em três (14-17).



Por várias vezes as 'encarnadas' estiveram a um ponto das suas rivais, porém, nunca as conseguiram igualar ou ultrapassar, atingindo o descanso a quatro pontos (29-33).



A espanhol Blanca Millen, com 16 pontos, destacava-se claramente no encontro, contrariada pela polaca Zuzanna Puc, com nove, e Letícia Soares, com oito.



A única vez em que as lisboetas passaram para a frente do marcador foi aos 35-33, com lançamento de Fatumata Balde, contudo, um parcial de 9-0 para o Ferrol devolveu-lhes um comando de sete pontos, que, à partida para o último quarto, era de apenas cinco (47-52).



Nos momentos decisivos, as espanholas foram mais fortes, dilatando progressivamente a vantagem que atingiu o máximo de 14 pontos (50-64), entretanto reduzida para os nove pontos com os quais terminou o desafio, 55-64.



Letícia Soares foi a melhor benfiquista, com os mesmos 19 pontos de Blanca Millen, mais bem anulada na etapa complementar.



No próximo dia 15, o Benfica visita as polacas do Sosnowiec, que hoje ganharam às checas do Ostrada por 86-69.



O União Sportiva, a outra equipa portuguesa na competição, perdeu na quarta-feira no País Basco frente ao Guernica Biscaia, por 82-61, para a primeira jornada do Grupo C.

