Benfica perde com PSG em futebol de sete

Lara Martins, cuja renovação até 2028 foi anunciada, na quarta-feira, adiantou a equipa de Filipa Patão, aos oito minutos, mas Baby Benera, aos nove, e Frøya Dorsin, na segunda parte, aos 23, protagonizaram a reviravolta das gaulesas.



A formação encarnada volta a jogar esta quinta-feira, dia em que defrontará as inglesas do Manchester United (16h30) e as italianas da Roma (20h30), no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, onde está a decorrer a prova.



O embate de hoje entre os outros dois conjuntos do agrupamento sorriu às britânicas (3-2), que lideram o agrupamento em igualdade com o PSG.



Os dois primeiros classificados do Grupo 2 seguem para as meias-finais, que se realizam na sexta-feira, e nas quais defrontarão os dos dois primeiros do Grupo 1, composto por Manchester City, Bayern de Munique, Ajax e Rosengard.