Benfica perde em Espanha e está fora da `Champions` de basquetebol

Em Las Palmas, os tetracampeões portugueses até entraram bem na partida e deram boa réplica até ao intervalo, que chegou com uma diferença no marcador de apenas três pontos a favor dos anfitriões, com uma igualdade a 18 pontos no primeiro período (18-18) e um parcial de 20-17 no segundo.



Mas o Gran Canaria foi mais forte na segunda metade do encontro e ganhou de forma clara os dois últimos períodos (22-13 e 27-15), assegurando o pleno de vitórias na 'poule'.



O argentino Nicolas Brussino, do Gran Canaria, esteve em destaque com 16 pontos, dois ressaltos e uma assistência, enquanto do lado do Benfica foi o canadiano Koby McEwen que se destacou a nível ofensivo, com 12 pontos.



Assim, os espanhóis terminaram no primeiro lugar, com 12 pontos, e garantiram a qualificação para os oitavos de final, enquanto o KK Spartak (nove) e o Le Mans Sarthe Basket (oito) seguem para o 'play-in' de acesso à fase a eliminar, no segundo e terceiro lugares, respetivamente, depois de os franceses terem batido os sérvios por 76-61.



O Benfica ficou no último lugar, com sete pontos.