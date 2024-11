Benfica perdeu na "Champions" de basquetebol

Em Tortona, as "águias" até estiveram perto da surpresa, liderando o marcador em várias ocasiões, para somente claudicar decisivamente nos últimos dois minutos da partida, fase a que chegou a perder por apenas três pontos.



Trey Dreschel foi o melhor marcador do Benfica, com 14 pontos, mais um do que registou Marcus Thornton. No Derthona, o letão Arturs Strautins conseguiu 18 pontos.



O Benfica mantém-se no quarto e último lugar do Grupo G, com quatro derrotas noutros tantos jogos. O outro jogo da jornada deste grupo disputou-se na terça-feira, com vitória do Manresa sobre o Chenmitz, por 89-78.



Só com vitórias, o Derthona chega aos oito pontos, mais um do que o Manresa. O Chenmitz tem cinco pontos e o Benfica quatro.



Na próxima jornada, os lisboetas recebem os espanhóis do Baxi Manresa, em 10 de dezembro.