Benfica pode selar pior série de resultados da sua história numa só época

Em apenas uma temporada, nunca os ‘encarnados’ tiveram uma sequência de jogos tão negativa, sendo que, para já, o empate a dois em Portimão fez o ‘onze’ de Bruno Lage igualar os de José Antonio Camacho e Fernando Chalana em 2007/08.



Há 12 anos, o Benfica teve uma série de apenas um triunfo – 4-1 ao Paços de Ferreira - em 10 jogos, entre 02 de março e 20 de abril de 2008, os primeiros três jogos sob o comando do técnico espanhol, que se demitiu e cedeu o lugar ao ‘pequeno genial’.



Para encontrar pior do que o registo de 2007/08 e o atual, só juntando duas épocas: entre a parte final da época 1996/97 e a inicial de 1997/98, o Benfica encadeou apenas um triunfo – mais quatro empates e sete derrotas – em 12 encontros.



Os ‘encarnados’ fecharam 1996/97 com quatro derrotas consecutivas e, depois de começarem 1997/98 com uma goleada, por 4-0, ao Campomaiorense, na Luz, somaram mais sete jogos sem ganhar, mais precisamente quatro empates e três derrotas.



Os primeiros nove encontros da série tiveram como responsável máximo Manuel José, que caiu após a quarta jornada do ‘nacional’ 1997/98, um desaire por 3-1 no reduto do Rio Ave, sucedendo-lhe o malogrado Mário Wilson.



Em plena ‘era’ Vale e Azevedo, o ‘velho capitão’ fez a transição para o escocês Graeme Souness, que chegou em novembro – estreou-se no dia 10, com um triunfo por 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães -, já com a série negativa terminada.



O Benfica ainda não pode igualar esta sequência em Vila do Conde, mas, não empatando ou perdendo com o Rio Ave, fica com apenas um triunfo em 11 jogos e a um novo ‘tropeção’ de igualar o ‘feito’ – com o Santa Clara, na Luz, em 23 de junho.



Para já, o ‘onze’ de Bruno Lage tenta não bater o pior registo de sempre em apenas uma época, o que não se afigura fácil, num embate em que o técnico não deverá ter três dos quatro titulares da defesa na retoma – André Almeida, Jardel e Grimaldo.



Será, provavelmente, com os ‘miúdos’ Tomás Tavares (19 anos), Rúben Dias (23), Ferro (23) e Nuno Tavares (20) que o Benfica irá procurar o segundo triunfo em 11 jogos, depois do 1-0 ao Gil Vicente, em Barcelos, em 24 de fevereiro.



Antes desse jogo, os ‘encarnados’ somaram um empate e três derrotas e, depois, já vão em cinco igualdades consecutivas, as últimas duas após o regresso da I Liga, que esteve parada quase três meses devido à pandemia de covid-19.



Caso volte a ‘escorregar’, o Benfica também somará o sexto encontro consecutivo sem vencer, outro registo com história, pois já não acontece desde 2005/06.



De 29 de outubro a 27 de novembro de 2005, e sob o comando do holandês Ronald Koeman, a formação da Luz colecionou quatro empates e duas derrotas – o angolano Mantorras acabou com ela nos Barreiros, ao marcar ao Marítimo (1-0), em 03 de dezembro.



Nessa época, o Benfica, que já vencera no Dragão por 2-0 (‘bis’ de Nuno Gomes), ‘arrumaria’ o Manchester United, de Cristiano Ronaldo (2-1 na Luz), e o campeão em título Liverpool (1-0 em casa e 2-0 fora) da Liga dos Campeões, em três triunfos marcantes.



Para não fazer história, os ‘encarnados’ estão, assim, ‘condenados’ a vencer em Vila do Conde, em encontro da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para quarta-feira, pelas 21:15.