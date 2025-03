Benfica prepara jogo de Barcelos

O Benfica prepara partida em atraso contra o Gil Vicente com quatro “reforços” chegados das respetivas seleções.





Dí Maria de 37 anos recuperou de lesão muscular na coxa esquerda, mas não estará ainda na plenitude da forma, motivo pelo qual a disponibilidade dele ainda é uma dúvida para o jogo, em Barcelos.



O Benfica retoma as competições oficiais, após a pausa para os compromissos das seleções nacionais, com a possibilidade de alcançar o 1.º lugar no Campeonato, dado que possui 59 pontos e encontra-se a três do Sporting.





Dados estatísticos



Será o 53.º embate entre Benfica e Gil Vicente, o 48.º no Campeonato Nacional e o 25.º disputado no Minho.



Individualmente, Pavlidis é o melhor marcador do Benfica com 10 golos. Bruma e Aktürkoğlu destacam-se como os atletas com mais assistências (6), enquanto Belotti é o jogador das "águias" com mais remates enquadrados por jogo (2) e uma média total de disparos superior (3,2). Bruma, com uma média de 2,4 dribles bem-sucedidos por embate (eficácia de 62%), é o benfiquista com maior taxa de êxito neste parâmetro.



Entre os jogadores do Gil Vicente, Félix Correia surge como melhor marcador com 6 golos, e Fujimoto é o atleta que efetuou mais assistências (4), ele que também se apresenta como o elemento com a média de disparos por partida mais elevada (1,5 por jogo).