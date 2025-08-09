Benfica prepara Nice sem Aktürkoglu e Araújo

Um dia depois de ter folgado, a equipa treinada por Bruno Lage regressou ao trabalho no centro de estágios do Seixal, ainda sem o defesa central, que continua a cumprir treino individualizado, e o avançado turco, em tratamento a uma entorse no tornozelo direito.



Tomás Araújo não compete desde maio e já tinha ficado ausente da pré-temporada do Benfica, estando acompanhado no lote de lesionados das ‘águias’ pelo defesa direito dinamarquês Alexander Bah, pelos médios Manu Silva e Nuno Félix e pelos extremos Bruma e Kerem Aktürkoglu, que sentiu problemas físicos antes do triunfo ‘encarnado’ em França (2-0).



O Benfica, cuja estreia frente ao Rio Ave na I Liga foi adiada para 23 de setembro, devido aos compromissos europeus, recebe o Nice na terça-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, penúltima ronda de acesso à fase de liga, sob arbitragem do italiano Marco Guida.