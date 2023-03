Benfica procura concluir na Luz o que começou em Bruges, rumo aos `quartos`

Um penálti de João Mário, aos 51 minutos, e um tento do brasileiro David Neres, aos 88, deram uma importante vantagem aos ‘encarnados’, que podem repetir 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22.Na fase de grupos, o Club Brugge goleou o FC Porto por 4-0 em pleno Dragão, mas, entretanto, caiu a pique, em termos de resultados e exibições, parecendo ‘impossível’ que um cenário do género se possa repetir em Lisboa: após o Mundial2022, apenas venceu dois dos 13 encontros disputados.Pelo contrário, o ‘onze’ de Roger Schmidt está em alta, com quatro vitórias consecutivas, a última sexta-feira, na receção ao Famalicão, que bateu por 2-0, com um ‘bis’ de Gonçalo Ramos, para reforçar a liderança da I Liga portuguesa de futebol.Em vésperas da decisão dos ‘oitavos’ da ‘Champions’, o Clube Brugge continuou, por seu lado, na senda dos maus resultados, ao perder por 3-0 no reduto do Ostende, conjunto que segue nos lugares de despromoção do campeonato belga.O presente ‘dita’ Benfica e a história reforça a tendência, pois, se os belgas estão em estreia nesta fase, as ‘águias’ costumam ‘voar’ nos ‘oitavos’, fase em que somam quatro apuramentos, em 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22, para apenas uma eliminação, em 2016/17.Os bicampeões europeus (1960/61 e 1961/62) afastaram o Liverpool, o Zenit, em duas ocasiões, e, na temporada transata, o Ajax, tombando apenas perante o Borussia Dortmund, que bateram em casa por 1-0, para, depois, serem goleados na Alemanha por 4-0.Do seu lado, o Benfica tem ainda o facto de estar invicto nas 10 receções a formações belgas, com oito vitórias e dois empates, ainda que um deles ‘doloroso’, o que custou, em 1982/83, a perda da Taça UEFA, face ao Anderlecht (0-1 fora e 1-1 na Luz).Os ‘encarnados’ têm igualmente um registo sem desaires na presente edição da prova, com nove vitórias e dois empates, com destaque para os dois triunfos sobre a Juventus (2-1 fora e 4-3 em casa) e os dois empates a um com o Paris Saint-Germain.Como também não perdeu o último embate da época passada (3-3 com o Liverpool, em Anfield Road), o Benfica ostenta uma invencibilidade de 12 jogos, tendo igualado o recorde nacional do FC Porto (2003/04 e 2004/05), que pode agora superar.Para o embate da segunda mão dos ‘oitavos’, Roger Schmidt não tem o plantel na máxima força, pois falta Chiquinho, que se encontra lesionado, enquanto Gonçalo Guedes, ausente da receção ao Famalicão, está em dúvida.Por seu lado, o defesa central Otamendi, os médios Florentino e João Mário e o avançado Gonçalo Ramos não podem ver o amarelo na Luz se quiserem – qualificando-se - alinhar na primeira mão dos quartos de final, fase com sorteio marcado para 17 de março.

O encontro entre Benfica e Club Brugge, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na terça-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.