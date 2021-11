Benfica procura primeira vitória na "Champions" feminina ante o BK Hacken

O adjunto de Filipa Patão destacou as diferenças que ainda existem entre as encarnadas e as restantes equipas do Grupo D e lembrou que, “”, mas admitiu que “”, garantiu em declarações à comunicação social, no Seixal.”, assumiu André Vale.No entanto, o técnico rejeitou que o facto de jogar frente à equipa teoricamente mais acessível acrescente pressão ao Benfica e lembrou que “”, sugerindo que o crescimento da equipa tem de ser feito por etapas.”, apontou.Apesar de admitir que as suecas são “a terceira equipa mais acessível do grupo”, André Vale lembrou que “”, tem jogadoras “” e, inclusivamente, “uma nomeada para a Bola de Ouro”, a avançada Stina Blackstenius.Por isso, o facto de as adversárias ainda não terem pontuado na fase de grupos, ao contrário do Benfica, que empatou com o Bayern Munique (1-1), na primeira jornada, “é claramente enganador”, uma vez que se trata de uma equipa que “”, o que “fez com que não tivessem ganho nenhum dos jogos”.Por isso, frisou André Vale, o confronto de quarta-feira, às 20h00, no Seixal, vai ser “” que, “”, entre “”.”, analisou o assistente de Filipa Patão.





Letícia aposta na habilidade das "águias"







A maior capacidade técnica das "águias", no entanto, pode fazer a balança pender para o lado do Benfica e revelar-se decisiva para os objetivos da equipa, segundo a guarda-redes Letícia.”, destacou a internacional brasileira.E, apesar de reconhecer a “dificuldade deste jogo e a experiência que o (BK) Hacken tem na 'Champions League'”, o Benfica quer “aproveitar” o facto de jogar em casa, onde somou “um ponto contra o Bayern, que foi importantíssimo”, para conquistar os três pontos e alimentar a esperança de qualificação para os oitavos de final.”, apontou Letícia.O Benfica recebe o BK Hacken esta quarta-feira, às 20h00, no Seixal, em encontro da terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol feminino.As campeãs nacionais disputam pela primeira vez a fase de grupos da competição e seguem em terceiro lugar do grupo, com um ponto, a cinco de Lyon e a três do Bayern Munique, após empatar com as alemãs (1-1), na primeira jornada, e perder com as francesas (5-0), na segunda.