Benfica procura seis reforços para atacar nova época

A estrutura de apoio à formação encarnada, e em conjugação com a equipa técnica, há muito tempo que tem identificadas as necessidades da equipa para a reforçar com vista à época 2023/2024.



Sem certezas absolutas as prioridades estão definidas, embora ainda no plano dos “seees”.



Para já as principais carências situam-se nas posições de guarda-redes, defesas direito e esquerdo, médio organizador de jogo, médio-ala e ponta de lança.



De imediato a equipa encarnada necessita de um guarda-redes que seja alternativa a Odysseas, alguém que alterne com Bah na lateral direita da defesa caso se confirme a saída de Gilberto; se Ristic sair junta-se a Grimaldo e são precisos dois defesas esquerdos; um médio centro para ocupar a posição deixada por Enzo Fernández; um médio-ala porque não se sabe se Gonçalo Guedes continua e está lesionado com recuperação prolongada e um ponta-de lança caso Gonçalo Ramos deixe o clube.



Certo é que o Benfica terá de vender um dos seus ativos para manter as finanças desafogadas.



Produtos do Caixa Futebol Campus do Seixal estão de regresso ao clube, após cumprirem períodos de empréstimo, Tomás Araújo, Paulo Bernardo, Tiago Gouveia e Henrique Araújo, como nomes mais mediáticos.



Entre alguns dos alvos conhecidos para uma hipotética contratação encontram-se os nomes do defesa esquerdo Milos Kerkez do AZ Alkmaar, o médio centro Orkun Kokçu do Feyenoord, e o avançado Pavlidis também do AZ Alkmaar, mas ainda muito se falará sobre o mercado de transferências.