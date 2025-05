Benfica procura “triplete” no futebol feminino

Em função do seu historial e do poderio demonstrado nos últimos anos, o clube encarnado chega à partida decisiva com elevado favoritismo, mas o conjunto de Torres Vedras constitui a grande surpresa da competição e detém argumentos para desafiar a supremacia do adversário e alcançar o primeiro troféu nacional da história da sua estrutura de futebol no feminino.Já o Benfica sofreu para chegar a esta final, tendo começado por afastar o Amora (3-0) e depois enfrentou três adversários de valia pela margem mínima: o Racing Power, numa reedição da final da edição anterior (3-2), o Sporting, principal rival na disputa por títulos em Portugal (3-2) e, por fim, o Valadares Gaia, com dois empates (2-2 e 0-0) na meia-final, tendo sido decidida nas grandes penalidades (4-2).Prevê-se, por isso, um encontro emotivo entreBenfica e Torreense irão defrontar-se este sábado, pelas 15h00, no Estádio Nacional, em Oeiras, na final da Taça de Portugal feminina de futebol que será arbitrada por Sílvia Domingos.