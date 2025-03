Benfica procura vitória inédita em Barcelona

Alinhar os "onzes" iniciais



Quer Hansi Flick, quer Bruno Lage estão obrigados a mexer na defesa, depois da expulsão de Cubarsí e de Carreras ter ficado suspenso por excesso de cartões amarelos.

Quanto ao "onze" dos catalães, a principal baixa será Cubarsí, expulso na Luz, que deverá fazer voltar ao "onze" o uruguaio Ronald Araújo.



Bruno Lage não tem a equipa na máxima força, já que o argentino Di María ainda não está recuperado da lesão sofrida no Mónaco, na primeira mão do play-off de acesso aos "oitavos", e vai falhar o sétimo jogo consecutivo.



No Benfica há ainda a grande dúvida sobre a utilização de Florentino Luís. Ao olhar para as constantes rotações que Bruno Lage tem operado entre campeonato e liga dos campeões, é bem provável que o português salta para a titularidade, relegando Leandro Barreiro para o banco de suplentes.

O Benfica deverá, assim, a apresentar-se com Trubin na baliza, uma defesa com Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Dahl, um meio-campo com Florentino, Aursnes e Kökçü e um ataque com Aktürkoglu, Schjelderup e Pavlidis.



Hora do jogo desagrada aos "culés"

A noite de "Champions" vai ser ao final da tarde e a Cidade Condal não gosta disso. A imprensa catalã tem repetido o tema nos últimos dias, até porque não há previsão de estádio cheio.

A formação comandada por Bruno Lage chega a Montjuïc em desvantagem na eliminatória face ao desaire por 1-0 na Luz, na quarta-feira, apesar de ter atuado em superioridade numérica desde os 22 minutos, quando o central Cubarsí foi expulso.Contra 10, o Benfica teve zero no capítulo da eficácia e acabou derrotado por um golo do brasileiro Raphinha, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, que também tinha decidido o jogo da fase de liga, então num triunfo catalão por 5-4.Os encarnados estão, assim, obrigados a vencer em Barcelona, o que não conseguiram nas anteriores quatro visitas, saldadas por dois empates a zero (2012/13 e 2021/22) e outros tantos desaires (1-2 em 1991/92 e 0-2 em 2005/06).