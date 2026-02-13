Benfica
Futebol Nacional
Benfica `proibido` de perder pontos nos Açores
O Benfica visita hoje o Santa Clara, em jogo que abre a 22.ª jornada da I Liga, com as ‘águias’ proibidas de perderem pontos diante de um adversário que não vence desde o início de dezembro.
A equipa de José Mourinho, que poderá voltar a contar, três meses depois, com o extremo internacional belga Lukebakio, recuperado de uma fratura no tornozelo, entra em campo a sete pontos do líder FC Porto e a três do bicampeão Sporting.
Numa missão complicada de aproximação aos rivais, o Benfica tirou dividendos na última jornada, ao beneficiar do empate no clássico entre FC Porto e Sporting (1-1), disputado na segunda-feira, já depois de ter vencido no domingo na receção ao Alverca (2-1).
Nos Açores, o Santa Clara (16.º) terá o primeiro jogo de Petit em casa, depois de o treinador ter chegado no início de fevereiro – para o lugar do despedido Vasco Matos -, e ter feito a estreia com os açorianos com uma derrota fora com o Estrela (1-0).
O Santa Clara conseguiu a última vitória em 06 de dezembro, em casa com o Casa Pia (1-0), e, desde então, perdeu seis jogos na I Liga e empatou dois, apesar da resistência que teve em casa nas derrotas com FC Porto (1-0) e Sporting (2-1), e com os ‘leões’ também na Taça (3-2 após prolongamento).
O jogo entre Santa Clara e Benfica tem início às 18:30 (horas de Lisboa, menos uma nos Açores), um pouco antes da entrada em campo de Tondela e Alverca, que se defrontam a partir das 20:45, no Estádio João Cardoso, em Tondela.
Um jogo em que as duas equipas procuram um regresso aos triunfos, com o Tondela (17.º classificado) sem vencer desde 03 de janeiro, com três derrotas e dois empates, um dos quais com o Benfica, e o Alverca (10.º) desde 17 de janeiro, com duas derrotas e um empate.
Na jornada, o líder FC Porto joga no domingo no reduto do Nacional (15:30) e o Sporting recebe no mesmo dia o Famalicão (20:30).
Programa da 22.ª jornada
Sexta-feira
Santa Clara – Benfica, 17:30 locais (18:30, horas em Lisboa)
Tondela – Alverca, 20:45
Sábado
Casa Pia – Arouca, 15:30
Vitória de Guimarães - Estrela da Amadora, 18:00
Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30
Domingo
Nacional - FC Porto, 15:30
AVS - Estoril Praia, 18:00
Sporting - Famalicão, 20:30
Segunda-feira
Rio Ave – Moreirense, 20:15
(Com Lusa)