Benfica proibído de vender bilhetes em jogos fora da UEFA

“Na origem desta proibição estão os incidentes ocorridos no último jogo FC Barcelona-Benfica, realizado a 11 de março, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões”, referem os ‘encarnados’, em comunicado divulgado no site oficial.



Na mesma nota, o clube da Luz informou ainda ter sido multado em 15 mil euros e, caso se voltem a verificar novos incidentes nos próximos dois anos, “enfrentará a penalização de mais um jogo fora sem adeptos”.



Em 11 de março, adeptos benfiquistas deflagraram artefactos pirotécnicos durante o jogo com o FC Barcelona, no Estádio Lluis Companys, na Catalunha, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que os catalães venceram por 3-1.



Após o final da partida, houve ainda incidentes na zona em que se encontrava a grande maioria de adeptos ‘encarnados’, que se envolveram em confrontos físicos com assistentes de recinto desportivo.



O Benfica já tinha sido multado em 35 mil euros Comité de Controlo, Ética e Disciplina (CEDB) da UEFA, pelo comportamento dos adeptos na receção aos catalães, também por deflagração de pirotecnia, mas no Estádio da Luz, na primeira mão, que o FC Barcelona venceu por 1-0, em 05 de março.



Além dessa multa, o órgão disciplinar da UEFA aplicou uma pena suspensa, por um período probatório de dois anos, para o encerramento parcial do Estádio da Luz, no caso os setores 10 a 12 do ‘anel’ inferior, no próximo jogo que o Benfica jogue em casa, pela utilização de pirotecnia.