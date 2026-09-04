Benfica "pronto para lutar por títulos"





(Com Lusa)





“Queremos estar com soluções. É importante termos profundidade no plantel, não só para estarmos precavidos, mas também pelo fluxo grande de jogos até à paragem. Precisamos de fazer uma gestão física sem perder qualidade. Queremos ter sucesso no final da época e precisamos de toda a gente a um nível muito bom. Só assim teremos um Benfica forte, mesmo com algumas boas dores de cabeça. Estamos prontos para ser competitivos e lutar por todos os objetivos”, expressou.As ‘águias’ viram chegar nos últimos dias o lateral esquerdo marroquino Soffian El Karouani, “de características mais ofensivas”, e ainda o médio ofensivo argentino Claudio Echeverri, futebolista “de corredor central, para jogar atrás do avançado”.Por outro lado, o médio internacional colombiano Richard Ríos foi emprestado aos sauditas do Al-Ittihad, sem cláusula de opção de compra, mas Marco Silva abriu a porta ao regresso no final da temporada, explicando a decisão por detrás da saída.“É nosso jogador e o regresso é claramente possível. Não tive nenhuma conversa a dizer que não seria possível, ele nunca ouviu da minha boca que não contava para nós. Ficámos com três jogadores para a posição ‘6’ e tínhamos três para a posição ‘8’, com Aursnes, Barreiro e Ríos. Ele sabia disso e a questão do empréstimo já foi uma opção pessoal. Não é possível ficar com todos os jogadores. São do Benfica e a porta está aberta. Foi uma decisão pessoal e nós respeitamos”, frisou o técnico.Ainda sobre o mercado, que fecha hoje, Marco Silva assegurou que o guarda-redes Anatoliy Trubin vai continuar e assumiu ter rejeitado a saída do extremo belga Dodi Lukébakio, por entender que precisa de um jogador “com as suas características”.Para o jogo de sábado, os médios Enzo Barrenechea e Fredrik Aursnes estão aptos e integram a lista de convocados rumo à Madeira, para um encontro difícil perante um adversário motivado pelo regresso à I Liga e pelo bom arranque de temporada.“Entraram com bons resultados, o que é sempre importante para uma equipa que regressa à I Liga. O ambiente em casa está a favor da equipa, como tem de ser e é normal. Vai tentar fazer-nos a vida difícil. É uma equipa agressiva no seu espaço e vem de uma boa dinâmica de vitória, que dá uma confiança muitas vezes decisiva para a temporada. É um adversário difícil, que nos vai tentar contrariar. Temos de estar ao nosso melhor nível e dar continuidade ao que temos feito bem”, analisou.O Benfica, quinto, com sete pontos e menos um jogo, visita o Marítimo, sétimo, também com sete, no domingo, às 18:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal, da quinta jornada da I Liga, arbitrado por Sérgio Guelho, da associação da Guarda.