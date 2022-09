Benfica, PSG, Real, City e Nápoles também fazem o pleno à segunda jornada

O triunfo do Benfica, por 2-1, e o do Paris Saint-Germain em Israel, com 3-1 ao Maccabi Haifa, deixam o grupo H já a começar a definir-se, com duas equipas com seis pontos e outras duas sem nenhum.



Não é inédito as 'águias' ganharem em Turim, mas decididamente é raro uma equipa portuguesa regressar de Itália com um triunfo e hoje o Benfica conseguiu-o com elevada 'nota artística' dominando o jogo quando já vencia.



Sem se desorientar com o primeiro golo da 'Juve', logo ao minuto quatro, marcado pelo polaco Milik, o Benfica esteve seguro no Allianz Stadium e chegou ao intervalo já empatado.



João Mário, muito seguro, fez o 1-1 aos 43 minutos, de grande penalidade, e depois, na sequência de uma recarga, o brasileiro David Neres acertou no alvo e fez o 2-1 para os lisboetas, aos 55.



Para o Benfica da 'era Schmidt', esta é a 12.ª vitória em 12 jogos.



Em Haifa, o Maccabi adiantou-se aos 24, através do holandês Chery, após o que o 'tridente' ofensivo dos parisienses funcionou em pleno.



Golos do argentino Messi (37), de Mbappé (69) e do brasileiro Neymar (88) confirmaram que, mais uma vez, o PSG é candidato ao título.



Nuno Mendes, Vitinha e Danilo Pereira foram os três portugueses que Christophe Galtier colocou de início no 'onze' do clube francês.



O campeão Real Madrid já domina o grupo F, com seis pontos depois de ganhar hoje ao Leipzig, por 2-0. No outro jogo, Shakhtar Donetsk e Celtic equivaleram-se e terminaram 1-1.



Atrás dos madrilenos estão os ucranianos, com quatro pontos, com o Celtic com um e o Leipzig sem pontuar.



O uruguaio Federico Valverde, aos 80, e Asensio, aos 90+1, acabaram finalmente com a resistência dos germânicos, por quem André Silva jogou os últimos nove minutos.



O português Jota foi titular no empate conseguido pelo Celtic em Varsóvia, tendo mesmo sido eleito o melhor jogador da partida, apesar de ter saído aos 86.



O Celtic adiantou-se aos 10 minutos, com autogolo de Bondarenko, o Donetsk empatou aos 29, através de Mudryk.



No grupo H, estiveram no estádio Etihad João Cancelo e Bernardo Silva, pelo City, e Raphael Guerreiro, pelo Borussia Dortmund.



Bernardo Silva foi suplente lançado no jogo, aos 58, e Cancelo foi titular e fez a assistência para o golo da vitória, apontado pelo ex-jogador do Borussia Haaland aos 84.



Antes, tinham marcado Bellingham, aos 56, para os alemães, e Stones, aos 80, para o City.



O Manchester City domina o grupo, com seis pontos, mais três que o adversário de hoje e cinco que Copenhaga e Sevilha, que fizeram 'nulo' na Dinamarca.



Também totalmente vitorioso está o Nápoles, que acertou as contas do grupo A com uma goleada, 3-0, na Escócia, ao Rangers.



O jogo estava inicialmente previsto para terça-feira, mas passou para hoje, devido às cerimónias fúnebres de Isabel II.



Mário Rui foi titular e esteve 77 minutos em campo, para um triunfo napolitano fácil, com golos de Pollitano (68), Raspadori (85) e Ndombélé (90~1), isto depois de Zielinski ter falhado um penálti.



No grupo E ainda há equilíbrio, com AC Milan com quatro pontos, Dinamo Zagreb com três, Salzburgo com dois e Chelsea com um, após os resultados de hoje.



Rafael Leão foi titular no Giuseppe Meazza e contribuiu com a assistência para o segundo golo, na vitória de 3-1 dos milaneses sobre os croatas, além de ter sofrido o penálti do primeiro golo.



Marcaram Giroud (45, de grande penalidade), Saelemaekers (47) e Pobega (77), contra um do Dinamo, de Orsic (56).



Em Stamford Bridge, Sterling adiantou os 'azuis' aos 48, que depois se deixaram surpreender pela formação austríaca, que empatou aos 75, por Okafor.