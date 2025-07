Benfica punido com um jogo de interdição do Estádio da Luz

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi condenado a um jogo de interdição do Estádio da Luz no decurso da partida FC Porto-Benfica do dia 06 de abril de 2025, a contar para a 28.ª jornada do Campeonato", referem os `encarnados`, em comunicado divulgado no seu site oficial, sem referirem especificamente o que está na origem desta punição.

Contudo, fonte conhecedora do processo confirmou à agência Lusa que o castigo aplicado ao clube benfiquista está relacionado com o arremesso de artefactos pirotécnicos por parte dos adeptos `encarnados`, que atingiram apoiantes portistas, durante o mais recente clássico da I Liga com o FC Porto, que o Benfica venceu por 4-1, em 06 de abril, no Estádio do Dragão.

Na mesma nota hoje divulgada, o clube `encarnado` considera a decisão do CD da FPF "inapropriada, injusta e totalmente injustificada", anunciando que "vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, numa ação acompanhada de procedimento cautelar por forma a suspender os efeitos desta decisão".

No dia seguinte ao clássico, o FC Porto emitiu um comunicado, condenando "os incidentes provocados pelo lançamento de artefactos pirotécnicos por adeptos da equipa visitante para a zona da bancada ocupada por sócios e adeptos portistas".

"Tal ocorrência desencadeou uma situação de pânico e apreensão junto das pessoas que assistiam ao jogo, algumas das quais crianças, e o arremesso desses objetos incandescentes originou ferimentos em duas delas", assinalaram, na altura, os `azuis e brancos`, criticando a intervenção "inadequada e desproporcionada" das forças de segurança.