Benfica quer o "penta" feminino

O campeonato regressa depois de uma paragem para os compromissos das seleções, com a treinadora a destacar a falta de tempo para prepara o jogo de sábado, pelas 15h00.



“Estamos a um ponto, mas entramos em todos os jogos para ganhar. Queremos ser uma equipa responsável e ambiciosa, trazer os três pontos e o pentacampeonato que tanto desejamos”, salientou.



“Temos dois dias para preparar o jogo. Muitas ausências devido às seleções, agora temos de recuperar as jogadoras e preparar o mais rápido possível para um jogo importante para nós”, disse, elogiando a valia do plantel do Benfica.



O Benfica procura assegurar já no sábado o quinto título consecutivo, o que lhe permiti reforçar a terceira posição na lista de equipas com mais cetros, atrás do 1.º Dezembro, com 12, e do Boavista, com 11.







”, disse Filipa Patão, em declarações ao canal do clube na antevisão à visita das encarnadas ao Valadares Gaia.O Benfica lidera o campeonato com 53 pontos, mais oito do que o Sporting a três jornadas do fim, equipa sobre a qual tem vantagem no confronto direto, necessitando por isso apenas de um empate no próximo jogo para assegurar o quinto título seguido.