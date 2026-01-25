Benfica recebe Estrela da Amadora

As ‘águias’, que a meio da semana perderam frente à Juventus (2-0) na Liga dos Campeões, entram em campo no terceiro lugar, a seis pontos do Sporting, segundo e que já venceu nesta jornada em Arouca (2-1), e a 10 do líder FC Porto, que apenas joga na segunda-feira.



A equipa de José Mourinho vai ter pela frente o Estrela da Amadora, equipa que vem de uma pesada derrota em casa frente ao Estoril Praia (5-0) e que não vence há duas partidas, somando 19 pontos, no 12.º lugar.



O jogo realiza-se depois de no sábado, o treinador, jogadores e elementos da estrutura terem reunido com um grupo de adeptos, que se deslocou ao Centro de Estágio no Seixal, insatisfeitos com o momento atual dos 'encarnados'.



O jogo entre Benfica e Estrela tem início marcado para as 18:00, à mesma hora a que começa a receção do Famalicão, sétimo, com 26 pontos, ao Tondela, que segue na 17.ª e penúltima posição, com apenas 12.



No primeiro jogo do dia de hoje, o Nacional, no 15.º posto, com 17 pontos, vai receber o Rio Ave, que é 11.º, com 20, enquanto a fechar é a vez do Sporting de Braga, em quinto, com 30, defrontar o Alverca, 10.º, com 23.



Programa e resultados da 19.ª jornada da I Liga



Sexta-feira

Casa Pia – AVS, 3-3



Sábado

Moreirense - Santa Clara, 1-0

Arouca – Sporting, 1-2

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 4-2



Domingo

Nacional - Rio Ave, 15:30

Famalicão – Tondela, 18:00

Benfica - Estrela da Amadora, 18:00

Sporting de Braga – Alverca, 20:30



Segunda-feira

FC Porto - Gil Vicente, 20:15