Benfica
1.ª Liga
Benfica recebe Gil Vicente no fecho da 24.ª jornada
O Benfica está obrigado a vencer hoje no estádio do Gil Vicente, equipa sensação da I Liga portuguesa de futebol, no encerramento da 24.ª jornada, na qual o líder FC Porto e o perseguidor Sporting já saíram vitoriosos.
Depois de o líder FC Porto se ter imposto por 3-1 na receção ao Arouca, no arranque da ronda, na sexta-feira, e de o Sporting, segundo classificado, ter vencido no mesmo dia em casa o Estoril Praia, por 3-0, o Benfica, que ocupa o terceiro lugar, não poderá tropeçar na visita à equipa de Barcelos, surpreendente quinta classificada.
Os ‘encarnados’ precisam de vencer os gilistas para recolocarem em sete pontos o atraso para os portuenses, a uma semana do clássico entre ambos no Estádio da Luz, e em quatro pontos a distância para o rival lisboeta, que na próxima jornada também tem um desafio complicado, no terreno do Sporting de Braga, quarto posicionado.
O Benfica é a única equipa invicta no campeonato, mas, apesar de ter vencido por 2-1 na primeira volta, não deverá esperar facilidades no confronto com o Gil Vicente que, no seu estádio, venceu sete dos 11 jogos disputados e perdeu apenas dois, um dos quais com o FC Porto, na distante segunda jornada.
As ‘águias’ regressam às provas nacionais depois de terem sido eliminados na quarta-feira pelo Real Madrid, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa eliminatória que ficou marcada pelas acusações de racismo ao argentino Gianluca Prestianni, feitas pelo brasileiro Vinícius Júnior, avançado da equipa espanhola.
Programa da 24.ª jornada:
- Sexta-feira, 27 fev:
- Sábado, 28 fev:
- Domingo, 01 mar:
- Segunda-feira, 02 mar:
Os ‘encarnados’ precisam de vencer os gilistas para recolocarem em sete pontos o atraso para os portuenses, a uma semana do clássico entre ambos no Estádio da Luz, e em quatro pontos a distância para o rival lisboeta, que na próxima jornada também tem um desafio complicado, no terreno do Sporting de Braga, quarto posicionado.
O Benfica é a única equipa invicta no campeonato, mas, apesar de ter vencido por 2-1 na primeira volta, não deverá esperar facilidades no confronto com o Gil Vicente que, no seu estádio, venceu sete dos 11 jogos disputados e perdeu apenas dois, um dos quais com o FC Porto, na distante segunda jornada.
As ‘águias’ regressam às provas nacionais depois de terem sido eliminados na quarta-feira pelo Real Madrid, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa eliminatória que ficou marcada pelas acusações de racismo ao argentino Gianluca Prestianni, feitas pelo brasileiro Vinícius Júnior, avançado da equipa espanhola.
Programa da 24.ª jornada:
- Sexta-feira, 27 fev:
- FC Porto - Arouca, 3-1
- Sporting - Estoril Praia, 3-0
- Sábado, 28 fev:
- AVS - Estrela da Amadora, 0-0
- Nacional - Sporting de Braga, 1-2
- Vitória de Guimarães - Alverca, 1-1
- Domingo, 01 mar:
- Tondela - Santa Clara, 2-2
- Casa Pia – Moreirense, 1-1
- Rio Ave – Famalicão, 0-0
- Segunda-feira, 02 mar:
- Gil Vicente - Benfica (20h15)