Benfica recebe Gil Vicente
Depois de ter deixado escapar os primeiros pontos sob o comando técnico de José Mourinho, o Benfica procura hoje regressar às vitórias na I Liga, na receção ao surpreendente Gil Vicente, jogo que abre a sétima jornada.
A equipa lisboeta ocupa o terceiro lugar no campeonato, a quatro pontos do líder FC Porto e a um do Sporting, depois de ter empatado na terça-feira em casa com o Rio Ave (1-1), em jogo em atraso da primeira jornada e o segundo sob a orientação do treinador José Mourinho, que se tinha estreado com um triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha AVS.
O Benfica, uma das duas equipas ainda sem derrotas no campeonato, a par do FC Porto, pode ultrapassar provisoriamente o rival lisboeta e pressionar o comandante, mas também poderá ser relegado para o quarto lugar pelo Gil Vicente, se o atual quarto posicionado, a um ponto de distância dos ‘encarnados’, se impuser no Estádio da Luz, em jogo com início às 20:15.
O FC Porto encerra a ronda em Arouca, uma vez que o encontro foi adiado de domingo para segunda-feira, devido à realização da Feira das Colheitas, o que levou o presidente dos ‘dragões’, André Villas-Boas, a ameaçar com a apresentação de uma providência cautelar com vista à sua suspensão.
O Sporting, bicampeão em título, a três pontos de distância dos ‘azuis e brancos’, entra em campo no sábado, no estádio do Estoril Praia.
Programa da sétima jornada:
Sexta-feira
Benfica - Gil Vicente, 20:15
Sábado
Santa Clara - Tondela, 15:30
Moreirense - Casa Pia, 15:30
Estrela da Amadora – AVS, 18:00
Estoril Praia - Sporting, 20:30
Domingo
Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30
Sporting de Braga - Nacional, 18:00
Famalicão - Rio Ave, 20:30
