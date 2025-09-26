Benfica recebe Gil Vicente

Segunda-feira

Arouca - FC Porto, 20:00

A equipa lisboeta ocupa o terceiro lugar no campeonato, a quatro pontos do líder FC Porto e a um do Sporting, depois de ter empatado na terça-feira em casa com o Rio Ave (1-1), em jogo em atraso da primeira jornada e o segundo sob a orientação do treinador José Mourinho, que se tinha estreado com um triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha AVS.O Benfica, uma das duas equipas ainda sem derrotas no campeonato, a par do FC Porto, pode ultrapassar provisoriamente o rival lisboeta e pressionar o comandante, mas também poderá ser relegado para o quarto lugar pelo Gil Vicente, se o atual quarto posicionado, a um ponto de distância dos ‘encarnados’, se impuser no Estádio da Luz, em jogo com início às 20:15.O FC Porto encerra a ronda em Arouca, uma vez que o encontro foi adiado de domingo para segunda-feira, devido à realização da Feira das Colheitas, o que levou o presidente dos ‘dragões’, André Villas-Boas, a ameaçar com a apresentação de uma providência cautelar com vista à sua suspensão.O Sporting, bicampeão em título, a três pontos de distância dos ‘azuis e brancos’, entra em campo no sábado, no estádio do Estoril Praia.Benfica - Gil Vicente, 20:15Santa Clara - Tondela, 15:30Moreirense - Casa Pia, 15:30Estrela da Amadora – AVS, 18:00Estoril Praia - Sporting, 20:30Alverca - Vitória de Guimarães, 15:30Sporting de Braga - Nacional, 18:00Famalicão - Rio Ave, 20:30