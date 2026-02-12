Benfica recebeu mais de 70 milhões de euros da UEFA em 2024/25

Depois de chegarem aos quartos de final da Liga dos Campeões, os ‘encarnados’ receberam 71,434 ME, dos quais 24,542 são do bónus de coeficiente das últimas temporadas.



Uma das diferenças para o valor recebido pelo Sporting, 48,983 ME, está neste bónus, que para os bicampeões nacionais foi cerca de sete milhões de euros mais baixo (17,548), sendo que os ‘leões’ foram eliminados no play-off de acesso aos oitavos de final.



Na Liga Europa, o FC Porto caiu no play-off de acesso aos oitavos de final e recebeu 16,488 ME, enquanto o Sporting de Braga, eliminado na fase de liga, teve direito a 13,437 ME.



O Vitória de Guimarães, a primeira equipa a representar Portugal na Liga Conferência, comeptição na qual chegou aos oitavos de final, recebeu 9,404 ME.



O campeão da ‘Champions’, o Paris Saint-Germain foi também o clube que mais recebeu, com um total de 144,415 ME, seguido do Inter Milão, finalista vencido, com 136,625 ME.



Em 2025, a seleção portuguesa conquistou, pela segunda vez, a Liga das Nações, acumulando um prémio monetário de 12,753 ME.

