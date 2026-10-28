Futsal
Benfica
Benfica recupera de 1-4 e estreia-se com empate na Liga dos Campeões de futsal
O Benfica estreou-se na fase principal da Liga dos Campeões de futsal com um empate 4-4 frente aos ucranianos do HIT Kyiv, depois de recuperar de uma desvantagem de três golos nos minutos finais.
No pavilhão no Jo Gerrishal, em Roermond, nos Países Baixos, os ucranianos, tetracampeões nacionais, chegaram ao intervalo a vencer por 3-1, beneficiando de dois erros defensivos dos ‘encarnados’, com André Coelho a marcar na própria baliza, aos nove minutos, e Sander de Freitas a aproveitar uma saída de Léo Gugiel, aos 13. Raúl Moreira reduziu para o Benfica, aos 17, mas Pediash voltou a marcar para o HIT Kyiv, aos 18.
A equipa ucraniana ampliou a vantagem para 4-1 aos 23 minutos, por Sander de Freitas, na sequência de um contra-ataque, e conseguiu travar as tentativas de reação do bicampeão português durante grande parte da segunda parte.
As ‘águias’ intensificaram a pressão com recurso ao guarda-redes avançado e reduziram a diferença por Silvestre, aos 33 minutos, e Lúcio Rocha, aos 34. Já perto do final, aos 38, Carlos Monteiro estabeleceu o empate, na sequência de uma confusão na área ucraniana, fixando o resultado em 4-4.
O Benfica, que conquistou a prova em 2010, defronta na quinta-feira os espanhóis do ElPozo Múrcia e encerra a participação no grupo 4 no sábado, frente aos neerlandeses do Tigers Roermond.
Jogo realizado no Jo Gerrishal, em Roermond, nos Países Baixos.
Benfica - FC HIT Kyiv, 4-4.
Ao intervalo: 1-3.
Marcadores:
0-1, André Coelho, 09 minutos (na própria baliza).
0-2, Sander De Freitas, 13.
1-2, Raúl Moreira, 17.
1-3, Pediash, 18.
1-4, Sander De Freitas, 23.
2-4, Silvestre Ferreira, 33.
3-4, Lúcio Rocha, 34.
4-4, Carlos Monteiro, 37.
Equipas:
- Benfica: Léo Gugiel, Raúl Moreira, Lúcio Rocha, Carlos Monteiro e Ruben Góis. Jogaram ainda, André Correia, Silvestre, Afonso Jesus, Diogo Almeida, André Coelho, Kutchy e Cléber Souza.
Treinador: Cassiano Klein.
- FC HIT Kyiv: Kravets, Pervieiev, Chyzhyk, Cherniavskyi e Sander De Freitas. Jogaram ainda, Shvets, Diachenko, Melnyk, Podliuk, Zhuk, Sheremeta, Pediash, Malynovskyi e Romanchuk.
Treinador: Serhii Zhurba.
Árbitros: Kaloyan Kirilov (Bulgária), Bryan Claude François (França) e Norbert Szilágyi (Hungria).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cléber Souza (38).
Assistência: Cerca de 400 espetadores.
A equipa ucraniana ampliou a vantagem para 4-1 aos 23 minutos, por Sander de Freitas, na sequência de um contra-ataque, e conseguiu travar as tentativas de reação do bicampeão português durante grande parte da segunda parte.
As ‘águias’ intensificaram a pressão com recurso ao guarda-redes avançado e reduziram a diferença por Silvestre, aos 33 minutos, e Lúcio Rocha, aos 34. Já perto do final, aos 38, Carlos Monteiro estabeleceu o empate, na sequência de uma confusão na área ucraniana, fixando o resultado em 4-4.
O Benfica, que conquistou a prova em 2010, defronta na quinta-feira os espanhóis do ElPozo Múrcia e encerra a participação no grupo 4 no sábado, frente aos neerlandeses do Tigers Roermond.
Jogo realizado no Jo Gerrishal, em Roermond, nos Países Baixos.
Benfica - FC HIT Kyiv, 4-4.
Ao intervalo: 1-3.
Marcadores:
0-1, André Coelho, 09 minutos (na própria baliza).
0-2, Sander De Freitas, 13.
1-2, Raúl Moreira, 17.
1-3, Pediash, 18.
1-4, Sander De Freitas, 23.
2-4, Silvestre Ferreira, 33.
3-4, Lúcio Rocha, 34.
4-4, Carlos Monteiro, 37.
Equipas:
- Benfica: Léo Gugiel, Raúl Moreira, Lúcio Rocha, Carlos Monteiro e Ruben Góis. Jogaram ainda, André Correia, Silvestre, Afonso Jesus, Diogo Almeida, André Coelho, Kutchy e Cléber Souza.
Treinador: Cassiano Klein.
- FC HIT Kyiv: Kravets, Pervieiev, Chyzhyk, Cherniavskyi e Sander De Freitas. Jogaram ainda, Shvets, Diachenko, Melnyk, Podliuk, Zhuk, Sheremeta, Pediash, Malynovskyi e Romanchuk.
Treinador: Serhii Zhurba.
Árbitros: Kaloyan Kirilov (Bulgária), Bryan Claude François (França) e Norbert Szilágyi (Hungria).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cléber Souza (38).
Assistência: Cerca de 400 espetadores.