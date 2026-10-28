Benfica recupera de 1-4 e estreia-se com empate na Liga dos Campeões de futsal

No pavilhão no Jo Gerrishal, em Roermond, nos Países Baixos, os ucranianos, tetracampeões nacionais, chegaram ao intervalo a vencer por 3-1, beneficiando de dois erros defensivos dos ‘encarnados’, com André Coelho a marcar na própria baliza, aos nove minutos, e Sander de Freitas a aproveitar uma saída de Léo Gugiel, aos 13. Raúl Moreira reduziu para o Benfica, aos 17, mas Pediash voltou a marcar para o HIT Kyiv, aos 18.



A equipa ucraniana ampliou a vantagem para 4-1 aos 23 minutos, por Sander de Freitas, na sequência de um contra-ataque, e conseguiu travar as tentativas de reação do bicampeão português durante grande parte da segunda parte.



As ‘águias’ intensificaram a pressão com recurso ao guarda-redes avançado e reduziram a diferença por Silvestre, aos 33 minutos, e Lúcio Rocha, aos 34. Já perto do final, aos 38, Carlos Monteiro estabeleceu o empate, na sequência de uma confusão na área ucraniana, fixando o resultado em 4-4.



O Benfica, que conquistou a prova em 2010, defronta na quinta-feira os espanhóis do ElPozo Múrcia e encerra a participação no grupo 4 no sábado, frente aos neerlandeses do Tigers Roermond.



Jogo realizado no Jo Gerrishal, em Roermond, nos Países Baixos.



Benfica - FC HIT Kyiv, 4-4.



Ao intervalo: 1-3.



Marcadores:



0-1, André Coelho, 09 minutos (na própria baliza).



0-2, Sander De Freitas, 13.



1-2, Raúl Moreira, 17.



1-3, Pediash, 18.



1-4, Sander De Freitas, 23.



2-4, Silvestre Ferreira, 33.



3-4, Lúcio Rocha, 34.



4-4, Carlos Monteiro, 37.



Equipas:



- Benfica: Léo Gugiel, Raúl Moreira, Lúcio Rocha, Carlos Monteiro e Ruben Góis. Jogaram ainda, André Correia, Silvestre, Afonso Jesus, Diogo Almeida, André Coelho, Kutchy e Cléber Souza.



Treinador: Cassiano Klein.



- FC HIT Kyiv: Kravets, Pervieiev, Chyzhyk, Cherniavskyi e Sander De Freitas. Jogaram ainda, Shvets, Diachenko, Melnyk, Podliuk, Zhuk, Sheremeta, Pediash, Malynovskyi e Romanchuk.



Treinador: Serhii Zhurba.



Árbitros: Kaloyan Kirilov (Bulgária), Bryan Claude François (França) e Norbert Szilágyi (Hungria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cléber Souza (38).



Assistência: Cerca de 400 espetadores.



