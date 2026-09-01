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Futebol Nacional
Benfica reforça a lateral-esquerda com a chegada de El Karouani
O Benfica oficializou, esta terça-feira, a contratação do marroquino Souffian El Karouani. O atleta chega por empréstimo do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, emblema pelo qual não cumpriu qualquer minuto.
O atleta de 25 anos foi cedido ao Benfica até ao final da temporada 2026/27, com opção de compra.
"Significa muito para mim, é um clube enorme, um dos maiores da Europa. Só posso estar feliz por estar aqui! Desde que cheguei que me sinto bem e feliz", assumiu em declarações à BTV.
El Karouani passou pelo NEC, adversário do Benfica na Liga Europa, e transferiu-se a custo zero do FC Utrecht para a Arábia Saudita neste mercado de verão, mas não chegou a atuar pelo emblema de Cobar.
Na última época, o jogador marcou quatro golos e fez 18 assistências em 50 jogos. Na Luz vai disputar o lugar com Samuel Dahl, que tem sido aposta de Marco Siva para a titularidade, e José Neto.
O defesa é o sétimo reforço do plantel encarnado para a nova temporada.
"Significa muito para mim, é um clube enorme, um dos maiores da Europa. Só posso estar feliz por estar aqui! Desde que cheguei que me sinto bem e feliz", assumiu em declarações à BTV.
El Karouani passou pelo NEC, adversário do Benfica na Liga Europa, e transferiu-se a custo zero do FC Utrecht para a Arábia Saudita neste mercado de verão, mas não chegou a atuar pelo emblema de Cobar.
Na última época, o jogador marcou quatro golos e fez 18 assistências em 50 jogos. Na Luz vai disputar o lugar com Samuel Dahl, que tem sido aposta de Marco Siva para a titularidade, e José Neto.
O defesa é o sétimo reforço do plantel encarnado para a nova temporada.
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