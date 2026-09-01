Benfica reforça a lateral-esquerda com a chegada de El Karouani



Na última época, o jogador marcou quatro golos e fez 18 assistências em 50 jogos. Na Luz vai disputar o lugar com Samuel Dahl, que tem sido aposta de Marco Siva para a titularidade, e José Neto.



O defesa é o sétimo reforço do plantel encarnado para a nova temporada.

"Significa muito para mim, é um clube enorme, um dos maiores da Europa. Só posso estar feliz por estar aqui! Desde que cheguei que me sinto bem e feliz", assumiu em declarações à BTV.