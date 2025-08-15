Benfica reforça equipa de basquetebol com extremo Justice Sueing

“Justice Sueing, extremo norte-americano de 26 anos, é reforço dos tetracampeões nacionais de basquetebol. O atleta assinou contrato válido até 2026 com o Sport Lisboa e Benfica”, pode ler-se em comunicado das ‘águias’.



O norte-americano jogou em 2024/25 nos polacos do Czarni Slupsk, segunda etapa europeia da carreira, após os belgas do Antuérpia Giants, a que chegou após findar a experiência nos campeonatos universitários nos Estados Unidos, sobretudo ao serviço dos Ohio State Buckeyes.



“Quero mostrar a minha versatilidade pela equipa, seja ofensiva ou defensivamente, e fazer o que for preciso para ganhar. Conheço outros jogadores da equipa e estou entusiasmado por estar com eles e fazer crescer uma ligação”, declarou Sueing, aos meios de comunicação do clube lisboeta.



Em jeito de apresentação, elencou “ganhar” como objetivo máximo, mas também como uma “mentalidade comum” no plantel a que agora se junta.



Este é mais um ‘reforço’ para os tetracampeões, que já haviam anunciado Geno Crandall, Temidayo Yussuf, Koby McEwen e Aleksander Dziewa.