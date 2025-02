Benfica. Reforços Manu, Dahl e Belotti fazem parte dos inscritos para a Liga dos Campeões

A lista foi enviada esta sexta-feira à UEFA e diz respeito às próximas partidas que o Benfica vai realizar no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao AS Monaco.A lista de 27 jogadores inclui três dos quatro reforços de inverno. Manu Silva, que foi contratado ao Vitória de Guimarães, e Samuel Dahl e Andrea Belotti, ambos emprestados por AS Roma e Como, fazem parte dos inscritos.Bruma, contratado ao Sporting de Braga, fica de fora da lista para as competições europeias por ter de cumprir castigo. Niklas Beste e Issa Kaboré, que entretanto saíram do Benfica, já não fazem parte da lista.Na lista B de inscritos, Bruno Lage chamou João Rego (que já conta com participações na equipa principal e na Liga dos Campeões), António Silva, titular nos últimos jogos, e o guardião André Gomes.Antes de entrar em campo para a Liga dos Campeões, o Benfica ainda defronta o Moreirense para o campeonato, em jogo da jornada 21 da Liga Portuguesa.Na próxima semana, o Benfica volta a reencontrar o AS Monaco, um dos adversários dosna fase de liga da Liga dos Campeões. Num jogo disputado em dezembro, a equipa de Bruno Lage acabou por vencer os monegascos com dois golos tardios de Arthur Cabral e Zeki Amdouni.A primeira mão do playoff vai ser disputada na próxima quarta-feira, no Stade Louis II, com a segunda mão a ser disputada no Estádio da Luz no dia 18 de fevereiro.Trubin, Samuel Soares e André Gomes (lista B)Carreras, Bah, Dahl, Otamendi, Tomás Araújo, António Silva (lista B) e BajramiAursnes, Kokçu, Manu Silva, Leandro Barreiro, Florentino e Renato Sanches

- Avançados: Amdouni, Arthur Cabral, Di María, Pavlidis, Akutorkoglu, Belotti, Schjelderup, Prestianni, Rollheiser, Tiago Gouveia e João Rego (lista B)





(c/ Lusa)