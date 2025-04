Benfica. Renato Sanches volta a lesionar-se

Depois de ter sido substituído, o Benfica revelou no seu sítio oficial que Renato Sanches voltou a lesionar, tendo contraído uma lesão muscular na coxa esquerda. O resto do campeonato pode estar hipotecado para o internacional português, com o regresso a poder dar-se apenas na final da Taça de Portugal, caso o Benfica se qualifique.





Renato Sanches foi substituído no intervalo do Benfica-Farense, para o campeonato, com Leandro Barreiro a ocupar o seu lugar. O médio foi titular na partida o que não acontecia há vários meses.





Emprestado pelo PSG, com opção de compra, o jogador de 27 anos tem sido assolado pelas lesões, sendo que desde que regressou à Luz sofreu a quarta lesão. Renato Sanches leva até agora 17 partidas pelo Benfica, a maioria saído do banco de suplentes. O médio foi titular apenas em três partidas.





O regresso aos relvados deu-se no início de março, depois de uma recuperação de dois meses, após nova paragem depois da conquista da Taça da Liga.